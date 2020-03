Aproape 5 milioane de euro dă o companie la cea mai mare iniţiativă de împădurire finanţată din fonduri private

OMV Petrom contribuie cu 4,6 milioane euro la cea mai mare iniţiativă finanţată din fonduri private de plantare din România, informează sâmbătă compania, printr-un comunicat remis Agerpres.

În cadrul acţiunii care se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi şase ONG-uri de mediu, 1,5 milioane de puieţi vor fi plantaţi în următorii trei ani în campania "România plantează pentru mâine", care susţine trei obiective din Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, precizează OMV Petrom.Ministerul Mediului va oferi specialişti în silvicultură şi expertiză locală pe tot parcursul campaniei de plantare.

"Dezbaterile cu privire la schimbările climatice sunt intense iar noi, din perspectiva unei companii de energie, ne dorim să fim parte din soluţie. Pe lângă faptul că acţionăm în acest sens în cadrul operaţiunilor noastre, avem o istorie lungă în sprijinirea cauzelor relevante pentru România, de la sănătate la educaţie şi mediu. Până în prezent am plantat mai mult de 700.000 de copaci în ultimii 10 ani şi credem cu tărie că genul acesta de proiecte pot face diferenţa pentru o viaţă mai bună", a afirmat Christina Verchere, CEO al OMV Petrom.



Campania de plantare îşi propune să vină în ajutorul comunităţilor afectate din cauza alunecărilor de teren, plantarea fiind o soluţie reală pentru a preveni acumulările de apă, inundaţiile şi deşertificarea solului. Totodată, plantările contribuie la captarea dioxidului de carbon, pădurile fiind considerate printre cele mai importante depozite de carbon, făcându-le un element cheie al soluţiilor bazate pe natură pentru combaterea schimbărilor climatice. Se estimează că fiecare copac plantat poate neutraliza, în medie, 5,5 kg dioxid de carbon pe an, se arată în comunicat.



"România plantează pentru mâine" se va derula în următorii 3 ani, cu acţiuni în fiecare primăvară şi toamnă. Anul acesta plantările au început în data de 7 martie. Pentru întregul an, plantările se vor desfăşura în 24 de locaţii din 16 judeţe, pe o suprafaţă totală de peste 100 ha, precizează OMV Petrom.



Începând din 2008, OMV Petrom a plantat peste 700.000 de copaci, pe o suprafaţă de 140 de hectare, devenind unul dintre cei mai mari promotori din mediul privat ai acţiunilor de plantare. Campaniile desfăşurate, de-a lungul timpului, au beneficiat de sprijinul angajaţilor şi a peste 3000 de voluntari, care au ales să contribuie civic pentru a proteja şi a creşte pădurile din România.



la lansarea campaniei "România plantează pentru mâine", care a avut loc în Parcul Natural Văcăreşti, a participat şi ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.