Aproape 500 persoane,ambasadori la un eveniment caritabil de sprijinire a proiector comunitare din zona Ciuc

Evenimentul, intitulat Fuss NEKI! Csík, este organizat de Asociaţia "The House" din Miercurea-Ciuc, fiind organizat pentru prima data în zona Ciuc, dar având o tradiţie de peste zece ani în zona Odorhei.Iniţiatoarea evenimentului, Vas Réka, a declarat, pentru AGERPRES, că la acest program s-au înscris 21 de organizaţii din zona Ciuc, care au propus diverse proiecte comunitare pentru care au nevoie de finanţare, iar un număr de 476 de persoane au devenit ambasadorii acestor proiecte şi urmează atât să facă sport, pentru a obţine donaţii, cât şi să le promoveze."Ambasadorii" sunt persoane din toate categoriile sociale, de la demnitari, jurnalişti, sportivi şi profesori, până la antreprenori sau grupuri de prieteni, dar şi din categorii de vârstă diferite, cel mai tânăr participant având un an, iar cel mai în vârstă, 82 ani."Ambasadorii" trebuie să parcurgă, duminică, între orele 11 şi 13, o anumită distanţă, fie alergând sau pedalând, fie mergând.Cei mai mulţi dintre ei vor urma nişte trasee stabilite de organizatori, dar aceasta nu este o condiţie, mai ales că există ambasadori şi din alte zone ale judeţului sau chiar din alte oraşe sau ţări, care vor alerga, pedala sau vor merge pe o anumită distanţă, în locurile în care se află.Singura condiţie pentru participanţii din alte zone sau ţări este ca distanţele asumate să fie parcurse între orele 11 şi 13, ora României.Cei care promovează proiectele prin sport au încercat să obţină şi donaţii, care se pot face personal sau online.De asemenea, duminică, în centrul municipiului Miercurea-Ciuc, de unde vor porni cei mai mulţi dintre "ambasadori", organizaţiile participante la eveniment se vor prezenta publicului larg, iar cei interesaţi le pot oferi sprijinul financiar, la faţa locului.Cele 21 de organizaţii care participă la eveniment sunt din domenii diferite, de la educaţie şi social până la cultură şi sănătate.Vas Réka spune că mobilizarea este foarte bună, evenimentul având rolul atât de a întări spiritul comunitar, cât şi de a aduce împreună organizaţiile civile şi de a avea loc un schimb de experienţă."Mobilizarea este foarte bună şi cred că merită să facem acest eveniment, pentru că până acum nu au fost organizate evenimente care să aducă împreună organizaţiile civile. Alergarea şi donarea sunt aspecte foarte important ale evenimentului, dar în backstage facem o dezvoltare a comunităţii civile, a organizaţiilor civile şi pe parcursul proiectului şi noi şi ei am învăţat foarte mult despre metodele de foundrising, organizare, despre networking. Deci, cred că este foarte importat. Între aceste asociaţii sunt unele care nu au fost cunoscute şi ne-au spus că pentru ei asta merită, că numele şi activitatea lor vor fi cunoscute", a precizat Vas Réka.Până în prezent au donat peste două mii de persoane, din toată lumea, cea mai mica sumă donată fiind de zece lei, iar cea mai mare de peste 2000 lei.Printre cei care vor participa la eveniment este şi ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a anunţat pe pagina de Facebook că va alerga cinci kilometri pentru a susţine Transylvania Rescue Team, Filiala Ciuc."Asociaţia pregăteşte publicarea unei cărţi pentru copii, prin care, cu ajutorul poveştilor, să pună bazele primului ajutor încă de la o vârstă fragedă. Pregătirea pentru situaţii de urgenţă poate salva vieţi (...) Pe măsură ce cresc, copii descoperă din ce în ce mai mult lumea din jurul lor, iar aceste aventuri pot duce, inevitabil, la accidente. De aceea consider foarte important să-i pregătim pentru a acorda primul ajutor, de la o vârstă cât mai fragedă", a scris ministrul pe pagina de Facebook, unde a cerut sprijin din partea celor care doresc să doneze.Şi ministrul Sporturilor, Eduard Novak, va pedala pentru o organizaţie care doreşte să strângă fonduri pentru amenajarea unui manej acoperit, astfel încât să ofere lecţii de echitaţie şi sesiuni de terapie, într-un mediu sigur."Marea putere a sportului este capacitatea lui de a clădi comunităţi, de a uni oamenii în jurul unui obiectiv comun, de a ne învăţa ce sunt solidaritatea şi fair-play-ul! Sportul ajută! Am acceptat cu mare plăcere să particip la evenimentul caritabil Fuss NEKI! din Miercurea Ciuc şi să pedalez pentru o cauză bună! Voi ajuta Asociaţia Club Sportiv Transilio în eforturile lor de strângere de fonduri. Cu ajutorul nostru, aceştia ar dori să construiască un manej acoperit în curtea de echitaţie existentă, unde să poată desfăşura sesiuni de terapie şi lecţii de echitaţie într-un cadru mai cultivat, mai intim şi într-un mediu sigur", a scris pe Facebook ministrul Eduard Novak, solicitând, la rândul său, sprijin pentru acest proiect