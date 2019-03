Aproximativ 4,5% din adulţii din SUA se identifică ca lesbiene, homosexuali, bisexuali sau transsexuali - Majoritatea sunt tineri

Aproximativ 4,5% din adulţii din SUA se identifică ca lesbiene, homosexuali, bisexuali sau transsexuali, existând tendinţa ca aceştia să fie mai tineri şi mai săraci decât restul populaţiei, potrivit unei analize a unui sondaj publicate marţi, relatează miercuri Reuters.

Institutul Williams din cadrul UCLA School of Law a examinat rezultatele unui sondaj Gallup, oferind o imagine demografică mai detaliată a populaţiei adulte LGBT din SUA, formată din circa 11,3 milioane de persoane.Potrivit institutului, în Washington D.C. se află cel mai mare procent de persoane LGBT (9,8%), iar în Dakota de Nord cel mai mic (2,7%).Populaţia care se identifică ca aparţinând comunităţii LGBT este mai tânără. Doar 23% au vârste de peste 50 ani, comparativ cu 47% din populaţia non-LGBT, iar 56% dintre adulţii LGBT au sub 35 de ani, prin comparaţie cu 28% din populaţia non-LGBT."Oamenii mai tineri au mai multe şanse de a trăi ca LGBT şi de a se identifica astfel, deoarece trăiesc într-un moment când este mai acceptabil să fie recunoscute astfel de sentimente şi să se acţioneze pe baza lor", a spus Kerith Conron, director de cercetare la Institutul Williams.Populaţia LGBT este însă dezavantajată din punct de vedere economic: este mai probabil ca aceasta să nu aibă acces la hrană suficientă sau să aibă venituri pe familie sub 24.000 de dolari pe an, a constatat analiza.Deşi persoanele LGBT provin din toate grupurile etnice, procentul persoanelor de culoare este uşor mai mare.Institutul Williams a confirmat estimarea anterioară potrivit căreia transsexualii reprezintă 0,6% din populaţie, sau aproape 1,4% milioane de adulţi din SUA.În 2011, Institutul Williams a estimat că populaţia LGBT din SUA este de 3,5%. Kerith Conron a afirmat că această creştere de un procent faţă de 2011 este rezultatul faptului că în prezent oamenii se simt mai confortabili să răspundă la întrebări privind orientarea lor sexuală