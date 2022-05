APS achiziţionează un portofoliu de credite acordate în România de la Bank of Cyprus

Conform sursei citate, vânzarea acestui portofoliu este în conformitate cu strategia Bank of Cyprus de reducere a activelor neesenţiale şi de realizare a unei creşteri profitabile şi sustenabile pe termen mediu şi lung.Tranzacţia dintre APS şi grup se va încheia după primirea autorizării din partea Consiliului Concurenţei din România."Piaţa românească rămâne foarte importantă pentru APS. Această tranzacţie ne-a consolidat poziţia pe piaţă de cel mai mare investitor şi manager de credite neperformante. Prin intermediul APS Credit Fund, lansat recent, strategia noastră se concentrează pe creştere, explorând oportunităţi unice de investiţie şi achiziţionând noi portofolii. Suntem foarte mulţumiţi că avem oportunitatea de a coopera cu Bank of Cyprus în cadrul unei astfel de tranzacţii strategice şi le suntem recunoscători pentru parteneriatul profesional în această afacere", a declarat Martin Machonˆ, CEO şi proprietarul APS.La rândul său, Michalis Athanasiou, Director of Large & International Corporate Banking al Bank of Cyprus, a afirmat că această tranzacţie constă în vânzarea de către bancă a unui portofoliu rezidual de active româneşti, ca urmare a încetării operaţiunilor din România în ultimii ani."Tranzacţia consolidează operaţiunile de bază ale băncii, fiind şi în conformitate cu strategia sa. Am dori să mulţumim APS pentru cooperare şi pentru abordarea constructivă în încheierea acestei tranzacţii", a subliniat Michalis Athanasiou.APS Group a fost înfiinţat în 2004, iar pe parcursul celor 18 ani de existenţă, compania a reuşit să preia o poziţie de top în alte 15 ţări. Operează în principal pe pieţele din Europa Centrală şi de Sud-Est. Aria de expertiză a grupului este alcătuită din 3 piloni: management alternativ al activelor, investiţii imobiliare şi recuperare creanţe. APS Group gestionează în prezent 105 de portofolii de credite neperformante cu o valoare nominală totală de peste 10,3 miliarde euro.Bank of Cyprus Group este liderul în servicii financiare şi bancare din Cipru, axat pe furnizarea unei game variate de produse şi servicii financiare precum activităţi bancare dedicate persoanelor fizice şi companiilor, finanţe, factoring, servicii de investiţii, brokeraj, managementul fondurilor, servicii de private banking, respectiv asigurări generale şi de viaţă.Pe 31 decembrie 2021, Bank of Cyprus Group opera prin intermediul unui total de 90 de sucursale în Cipru, dintre care 10 operau drept casierii. La aceeaşi dată, activele totale ale grupului se ridicau la 25 de miliarde de euro, iar capitalul propriu era de 2,1 miliarde de euro. Bank of Cyprus Group are, la nivel mondial, 3.438 de angajaţi. Bank of Cyprus Group cuprinde Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, sucursala Bank of Cyprus Public Company Limited şi filialele sale.