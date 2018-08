Șapte producţii cinematografice româneşti, la Festivalul de Film de la Sarajevo

Cea de-a 24-a ediţie a Festivalului de Film de la Sarajevo, care se va desfăşura în perioada 10-17 august, prezintă şapte producţii cinematografice româneşti în cadrul secţiunilor de competiţie, informează Institutul Cultural Român pe site-ul său, potrivit Agerpres.

Filmele Luna de miere (regia Ioana Uricaru - premieră regională), Un prinţ şi jumătate (regia Ana Lungu - premieră mondială) şi Dragoste 1: Câine (regia Florin Şerban - premieră mondială) sunt incluse în competiţia de lungmetraje.Competiţia de scurtmetraje prezintă în premieră regională filmul Totul e foarte departe în regia lui Enanuel Pârvu şi în premieră mondială producţia Morski Briz în regia Ceciliei Ştefănescu.În competiţia de film studenţesc va fi prezentă în premieră mondială producţia 16 lovituri în regia lui Alexandru Badea şi în premieră regională filmul Albastru şi roşu, în proporţii egale semnat de Georgiana Moldoveanu.Totodată, ediţia din acest an a festivalului cuprinde două filme româneşti în secţiunea dedicată In Focus: Touch me not în regia Adinei Pintilie şi Fotbal infinit de Corneliu Porumboiu.Festivalul pune accent pe regiunea Europei Centrale şi de Est incluzând producţii din Albania, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, Grecia, Kosovo, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Turcia şi Ungaria. Publicul poate viziona premiere mondiale, internaţionale sau regionale şi o retrospectivă a celor mai de succes producţii ale anului anterior, în secţiunea dedicată In Focus. Programul competiţional al festivalului este împărţit în secţiunile: lungmetraj, scurtmetraj şi documentar.Institutul Cultural Român de la Viena este pentru al patrulea an la rând partener al Sarajevo Film Festival, sprijinind prezenţele româneşti la festival.Pe lângă programul competiţional, un număr semnificativ de cineaşti români sunt invitaţi să participe la programele dedicate industriei cinematografice: CineLink, Docu Rough Cut Boutique şi Talents Sarajevo.CineLink Industry facilitează întâlnirea distribuitorilor şi producătorilor cu realizatorii unor filme aflate în stadiul de post-producţie, prezentând cele mai promiţătoare proiecte regionale.Talents Sarajevo se desfăşoară pe toată durata festivalului, fiind o platformă regională de întâlnire şi pregătire a 61 de artişti aspiranţi din lumea filmului, dintre care opt din România.Iniţiat în 2007 în colaborare cu Festivalul Internaţional de Film de la Berlin şi Berlinale Talents, programul reuneşte participanţi din Europa de Sud-Est şi Caucazul de Sud. Din România au fost selectaţi următorii participanţi: Alfredo Constantin Minea şi Pavel Ulici (actori), Andreea Lăcătuş (regizor), Ana-Maria Voicu (producător), Livia Diana Plopeanu şi Răzvan-Gabriel Dutchevici (scenarişti), Letiţia Gabriela Ştefănescu (editor) şi Victor Morozov (presă). Pentru Pack&Pitch Projects a fost selectat proiectul The Day the Child in me Died â?' producător Ana-Maria Voicu.Docu Rough Cut Boutique prezintă printre cele 5 producţii finaliste, proiectul The Chalice (regia Cătălina Tesar, producător Anda Ionescu). Acest atelier de dezvoltare a proiectelor de film documentar reuneşte în sesiuni de grup, întâlniri individuale şi sesiuni intense de story editing specialişti din domeniu şi echipele filmelor selectate. Proiectele selectate la Docu Rough Cut Boutique intră în competiţie pentru cinci premii în bani şi sprijin non-financiar pentru post-producţie. În acest an, Docu Rough Cut Boutique este organizat în două module, primul desfăşurându-se la Sofia la finalul lunii iunie.