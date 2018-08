Arabia Saudită îl trădează pe Elon Musk. Fondul suveran saudit negociază o investiție la Lucid Motors, rivala Tesla

Fondul suveran de investiţii al Arabiei Saudite, PIF, despre care Elon Musk a spus că îl va ajuta să finanţeze retragerea de la bursă a Tesla, negociază o investiţie în Lucid Motors, rivală a producătorului de automobile electrice, au declarat duminică persoane apropiate situaţiei, citate de Reuters preluată de news.ro

Discuţiile dintre compania privată Lucid Motors şi PIF scot în evidenţă interesul fondului în producători de automobile electrice, pentru a diversifica portofoliul de investiţii al regatului saudit.

Un acord cu Lucid Motors ar corespunde mai mult cu resursele limitate ale PIF, având în vedere că, în pofida activelor de 250 de miliarde de dolari pe care le deţine, PIF are deja angajamente substanţiale în alte companii de tehnologie, inclusiv un acord de 45 de miliarde de dolari pentru o investiţie într-un fond uriaş specializat în sectorul tehnologic, condus de SoftBank Group din Japonia.

PIF şi Lucid Motors au convenit un plan potrivit căruia PIF ar putea investi peste 1 miliard de dolari în companie şi ar deveni acţionar majoritar, au spus sursele. Prima investiţie a PIF în Lucid Motors ar fi de 500 de milioane de dolari, iar următoarele injecţii de capital ar depinde de îndeplinirea de către companie a anumitor obiective de producţie, a spus una dintre surse.

Discuţiile dintre PIF şi Lucid Motors ar putea să nu ducă la un acord, au avertizat sursele.

Reprezentanţii PIF şi ai Lucid Motors nu au răspuns solicitărilor pentru comentarii.

Lucid Motors, care are sediul în Newark, California, a fost fondată în 2007, sub numele de Atieva, de către Bernard Tse, un fost vicepreşedinte al Tesla, membru al boardului acesteia, şi Sam Weng, fost director la Oracle şi Redback Networks. Compania a primit sprijin din partea unor investitori chinezi, între care Jia Yueting şi BAIC. Alţi susţinători includ Venrock, Mitsui & Co, Tsing Capital, Pragma Ventures şi Oriza Ventures.

Musk a şocat investitorii în această lună cu un tweet în care a afirmat că analizează să retragă Tesla de la bursă la preţul de 420 de dolari pe acţiune, respectiv 72 de miliarde de dolari, şi că finanţarea este asigurată.

Directorul general al Tesla a explicat luni că afirmaţia sa s-a bazat pe convingerea că PIF, un nou acţionar al Tesla, ar putea furniza finanţarea necesară, dar surse apropiate PIF au minimizat această perspectivă.