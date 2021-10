Arafat critică activitatea din cluburi: Pentru unii amenzile care se dau sunt o mică atenționare. Fac suma respectivă rapid VIDEO

Raed Arafat a declarat, joi, la finalul ședinței de guvern, că dacă măsurile care sunt acum în vigoare ar fi respectate situația infectărilor ar putea fi controlată. Secretarul de stat s-a arătat dezamăgit de activitatea din unele cluburi, unde nu se respectă nicio măsură de protecție.

”Din păcate am văzut imagini chiar în weekendul trecut la anumite cluburi care țineau festivități cu dansuri... chiar am primit video pe la două dimineața că uite ce s-a întâmplat la cutare club care nu respecta absolut nicio regulă. Asta e iresponsabilitate din partea unora și din cauza cărora am ajuns în această fază. Aici se sesizează poliția, dă amendă, dar pentru unii amenzile care se dau sunt, așa, o mică atenționare pentru că ei fac suma respectivă foarte rapid, în prima oră dintr-o noapte de acest gen”, a declarat secretarul de stat.

