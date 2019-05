ArcelorMittal şi-a redus estimările privind cererea pe principalele sale pieţe

ArcelorMittal, cel mai mare producător de oţel din lume, şi-a redus joi estimările privind cererea pe principalele sale pieţe şi a avertizat că se confruntă cu dificultăţi din cauza preţurilor scăzute şi a nivelui ridicat al importurilor în Europa, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Compania cu sediul în Luxemburg, responsabilă pentru aproximativ 6% din oţelul produs pe plan mondial, a raportat un profit înainte de taxe, dobânzi, depreciere şi amortizare (EBITDA) de 1,65 miliarde de dolari în primul trimestru din 2019, un declin de 34% faţă de perioada similară din 2018 şi sub estimările analiştilor, de 1,68 miliarde de dolari.Profitabilitatea a fost afectată de preţul mai scăzut al oţelului, din cauza activităţii economice mai reduse şi a supracapacităţii pe plan global, dar şi din cauza majorării costurilor cu materiile prime, se arată într-un raport al ArcelorMittal."Rezultatele noastre din primul trimestru reflectă mediul operaţional dificil cu care s-a confruntat industria în ultimele luni", a afirmat directorul general Lakshmi Mittal.ArcelorMittal a revizuit în creştere estimările pentru acest an privind avansul consumului de oţel, care reflectă şi modificările în nivelul stocurilor, cu 1% - 1,5%, faţă de februarie, când estima un avans de 0,5% - 1%.Aproape jumătate din oţelul ArcelorMittal este produs în Europa şi sub 40% este produs în America de Nord şi de Sud.Excluzând China, creşterea din acest an va fi de 1% - 2%, în scădere cu un punct procentual faţă de prognoza anterioară a ArcelorMittal. Cererea nu se va contracta în Europa şi va creşte moderat în Brazilia şi în SUA.Luni, ArcelorMittal a anunţat că va reduce producţia în Europa cu trei milioane de tone, din cauza cererii slabe, a costurilor ridicate cu energia şi a majorării importurilor."Compania intenţionează să oprească temporar activitatea la facilităţile sale de producere a oţelului din Cracovia (Polonia) şi să reducă producţia la unitatea din Asturias (Spania). În plus, va fi amânată planificata majorare la şase milioane de tone pe an a livrărilor la subsidiara din Italia. Decizia a fost determinată de necesitatea optimizării costurilor în actualul mediu economic", se arată într-un comunicat al ArcelorMittal.Grupul ArcelorMittal este cea mai mare companie siderurgică şi minieră din lume, prezentă în peste 60 de ţări, în 19 dintre acestea având unităţi proprii de producţie. În România, ArcelorMittal deţine unităţi de producţie la Galaţi, Iaşi, Roman şi Hunedoara