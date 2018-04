Arctic Monkeys va lansa cel de-al şaselea album în mai. Trupa anunţă un val de concerte pentru luna septembrie

Trupa engleză Arctic Monkeys va lansa cel de-al şaselea album de studio, „Tranquility Base Hotel & Casino”, pe 11 mai, şi a anunţat nouă concerte în Marea Britanie şi Irlanda pentru luna septembrie, potrivit NEWS.RO. Albumul care cuprinde 11 piese este disponibil pentru precomandă, pe arcticmonkeys.dominomart.com.

Citeşte şi: Dezvăluiri 'FĂRĂ PERDEA': Cum a lăsat Andreea Marin o VEDETĂ fără emisiune

Trupa avea programate 34 de concerte în Statele Unite şi Europa, între care la festivalurile Primavera Sound (Spania, iunie), Southside (Germania, iunie), Open’er (Polonia, iulie), Rock Werchter (Belgia, iulie) şi Sziget (Ungaria, august).

Acestora le-au fost adăugate, în luna septembrie, nouă date de concert pentru Marea Britanie şi Irlanda. Ele fac parte din turneul de promovare a celui de-al şaselea album.

Arctic Monkeys a fost înfiinţată în 2002, în Sheffield. Grupul rock a debutat discografic patru ani mai târziu, cu „Whatever People Say I Am, That's What I'm Not”. Trupa este formată din Alex Turner (membru fondator, voce - chitară), Matt Helders (membru fondator, tobe-voce), Jamie Cook (membru fondator, chitară) şi Nick O'Malley (bas, din 2006).

În perioada 2014 - 2017, membrii trupei au decis să ia o pauză. Turner a lansat cel de-al doilea album cu The Last Shadow Puppets, iar Helders a colaborat cu Iggy Pop pentru albumul „Post Pop Depression”.

Până în prezent, formaţia a primit 7 Brit Awards şi 3 nominalizări la premiile Grammy, Mercury Prize pentru debut şi a fost cap de afiş al festivalului Glastonbury de două ori, în 2007 şi 2013.