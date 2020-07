ARESTAREA Alinei Bica în Italia - Unde a fost prinsă fosta șefă DIICOT

Apar noi informații despre reținerea Alinei Bica în Italia. Poliția Română a anunțat, vineri seara, că fosta șefă DIICOT a fost prinsă de polițiști, după ce pe numele acesteia era emis un mandat internațional de arestare.

Potrivit informațiilor obținute de STIRIPESURSE.RO, Alina Bica se afla într-un taxi, într-o zonă limitrofă a orașului Bari, în momentul în care autoturismul a fost blocat în trafic de carabinieri. Fosta șefă DIICOT nu a opus rezistență și a mers la secția de poliție, acolo unde a fost audiată. Ulterior, ea va fi dusă în fața judecătorilor pentru confirmarea mandatului de arestare.

Ioan Bene, celalalt urmărit internațional, prins și el în Italia, era și acesta tot într-un taxi, în zona centrală a orașului Bari. Și în cazul acestuia se va urma aceeași procedură.

Alina Mihaela Bica era urmarită internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru favorizarea făptuitorului. Aceasta are de executat 4 ani de închisoare.

Ioan Bene era urmărit internațional în baza Mandatului European de Arestare emis de către Tribunalul București, pentru fals sub înscrisuri sub semnătură privată, dare de mită, evaziune fiscală. Acesta are de executat 6 ani și 2 luni de închisoare.