Arhiepiscopia Sucevei organizează un eveniment copiilor cu sindrom Down

Sectorul Educațional-Teologic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și Inspectoratul Școlar Județean Suceava organizează sâmbătă webinarul „Însorind Copiii Soarelui!”, desfășurat cu prilejul Zilei Mondiale a Sindromului Down (21 martie), informează Basilica.ro.

Inițiatoarea proiectului este Daniela Ceredeev, inspector școlar pentru disciplina Religie pentru județul Suceava. Ea a lansat un îndemn la implicare și la împărtășirea bucuriei.

„Vă invităm la un dialog cu astfel de copii și tineri, cu părinții lor și cu specialiști de la care putem învăța să fim, la rându-ne, soare pentru Copiii Soarelui”, a declarat ea.

Webinarul va consta din patru prezentări care vor oferi perspectiva Bisericii, precum și a experților în medicină și educație.

Părintele Arhidiacon Bogdan-Mihai Hrișcă, consilier la Sectorul Educațional-Teologic al arhiepiscopiei va prezenta lucrarea „Valoarea omului în fața lui Dumnezeu”.

Medicul Maria Stamatin, profesor emerit al Universităţii de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași şi şefa Secției Centrului Regional de Terapie Intensivă Nou-născuți Iași, va susține prelegerea intitulată „Copilul și adolescentul cu sindrom Down sunt speciali?”

Despre situațiile dificile cu care se confruntă organizațiile care sprijină persoanele cu dizabilități în această perioadă va vorbi kinetoterapeutul Anca Crăciun, președinta Asociației Umanitare „Freamăt de Speranță” din Câmpulung Moldovenesc.

Ea va vorbi despre „Provocări pandemice ale organizației ce sprijină copiii și tinerii cu dizabilități”.

Anastasia Ceredeev, studentă la Masterul „Grupuri de risc și servicii sociale de suport” al Facultății de Sociologie și Asistență Socială din București, le va împărtăși participanților din experiența dobândită în anii de voluntariat.

Prezentarea ei se numește „A dărui – îmbrățișare cu gust de caise (un episod de învățare experiențială)”.

Prin manifestarea dragostei și empatiei față de copiii și tinerii diagnosticați cu sindromul Down, îi putem sprijini să ducă o viață activă.

Comunicând, oferind afecțiune și fiind alături de sufletele celor care au nevoi speciale și de familiile acestora oferim un exemplu în ceea ce înseamnă beneficiile demersurilor pentru incluziunea socială, transmit organizatorii.

Evenimentul are loc sâmbătă, 20 martie, ora 17:00. Pentru înscrieri, accesați link-ul: https://forms.gle/DPSQGsAr7N6L5sA49

Deși medicii recomandă în mod curent avortarea copiilor diagnosticați cu sindrom Down înainte de naștere, spunând că vor avea o slabă „calitate a vieții”, un studiu arată că 99% din persoanele care s-au născut cu sindrom Down sunt fericite, 97% se plac pe ele însele și sunt mulțumite cu propria persoană.

Sindromul Down este o boală genetică în care ADN-ul include undeva un cromozom în plus. Aceasta face persoana să se dezvolte mai încet și susceptibilă la unele afecțiuni. Cu toate acestea, persoanele cu sindrom Down sunt foarte vesele, senine și afectuoase.