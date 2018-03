Arhiva SIPA începe să se desecretizeze: CSAT a furnizat primele documente

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) ne-a înaintat deja o serie de documente, dar urmează o corespondenţă pentru alte documente, a precizat, marţi, preşedintele Comisiei parlamentare de anchetă privind arhiva SIPA, Viorel Salan.

"Am cerut în scris de la diferite instituţii să ne pună la dispoziţie aceste documente, să le analizăm.(...) Este îmbucurător că CSAT ne-a înaintat deja o serie de documente, care ne sunt utile, dar nu suficiente. Vom continua şi către CSAT. În această săptămână am cerut aprobarea colegilor comisiei să mai înaintăm adrese către Ministerul Justiţiei şi către alte instituţii de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care aveau obligaţii (...) în predarea arhivei. Sunt documente legate de constituirea arhivei şi, respectiv, de predare. (...) De la CSAT am primit, de la SRI încă nu, dar sunt în termen şi aşteptăm. De la CSAT da, am primit, dar nu în totalitate şi urmează să avem o corespondenţă cu reprezentanţii CSAT pentru a ne pune la dispoziţie şi alte documente", a declarat Salan, marţi, după şedinţa comisiei, scrie agerpres.ro.

CSAT a decis pe 20 martie să pună la dispoziţia Comisiei de anchetă a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind desfiinţarea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie documentele şi înscrisurile aflate în arhiva proprie în legătură cu această instituţie.