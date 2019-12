Ariana Grande a lansat albumul „k bye for now (swt live)” - Câte piese are şi ce cover-uri conţine

Cântăreaţa Ariana Grande a lansat luni albumul „k bye for now (swt live)”, care cuprinde 32 de piese înregistrate în timpul turneului „Sweetener”, potrivit NEWS.ro.

Artista a oferit indicii privind apariţia acestui material încă din noiembrie şi l-a lansat luni după ce a încheiat în California turneul care a cuprins 100 de concerte.

Pe album sunt incluse înregistrări din concerte susţinute la Londra, Copenhaga, Nashville şi New York, potrivit NME.

„k bye for now (swt live)” include piese pe de „Sweetener” (2018) şi de pe „thank you, next” (2019), dar şi de pe albumele „Dangerous Woman” (2016) şi „My Everything” (2014).

Lista cuprinde şi coverul „My Heart Belongs to Daddy”, compoziţie a lui Cole Porter devenită celebră odată cu interpretarea făcută de Marilyn Monroe în filmul „Let’s Make Love” (1960). Varianta Arianei Grande a fost folosită ca interludiu în concertele din turneu.

Anul 2019 a fost unul important în cariera Arianei Grande. A lansat „thank you, next”, care a devenit primul album cu peste 2 miliarde de accesări online anul acesta, a primit nominalizări la prestigioase premii, inclusiv cinci, la premiile Grammy 2020.