Ariana Grande nu va participa la gală premiilor Grammy, după neînţelegeri cu producătorii

Ariana Grande, care apărea pe panourile ce promovau gala premiilor Grammy în Los Angeles, nu doar că nu va mai cânta pe 10 februarie, dar nici nu va fi prezentă la ceremonie, deşi este nominalizată la două categorii. Decizia a fost luată în urma unor neînţelegeri cu producătorii evenimentului, potrivit Variety. O noutate o reprezintă faptul că pe scenă va urca Lady Gaga, care a primit cinci selecţii la cea de-a 61-a ediţie a premiilor acordate de Recording Academy, scrie news.ro.

O sursă a declarat pentru Variety că Grande s-a simţit insultată după ce producătorii au refuzat iniţial să îi permită să cânte piesa „7 Rings”, cel mai recent single al ei, inclus pe albumul „Thank U, Next” care va fi lansat vineri. S-a ajuns la un compromis, iar „7 Rings” urma să facă parte dintr-un medley, însă Grande a renunţat complet să mai urce pe scenă când producătorii au insistat ca ei să aleagă al doilea cântec. Sursa a adăugat că astfel de prevederi nu au fost impuse altor artişti incluşi în show.

Anul trecut, producătorii i-au interzis cântăreţei Lorde să cânte o piesă de pe albumul „Melodrama”, unul dintre nominalizate, şi i-au oferit un loc în tributul Tom Petty, refuzat de neozeelandeză.

Grande este nominalizată la categoriile „Best Pop Vocal Performance” (pentru „God Is a Woman”) şi „Best Pop Vocal Album” (pentru „Sweetener”).

Lady Gaga, în schimb, va cânta la gala premiilor Grammy. Artista, care a primit anul acesta cinci nominalizări, este deja deţinătoarea a şase trofee Grammy.

Gaga este nominalizată la categoriile „Record of the Year”, „Song of the Year”, „Best Pop Duo or Performance”, „Best Song written for Visual Media” pentru „Shallow”, şi „Best Pop Performance” pentru „Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)”.

Începând cu 2010, cântăreaţa devenită actriţă a cântat de mai multe ori pe scena galei Grammy. În 2016, i-a adus un tribut lui David Bowie, iar în 2017 a făcut duet cu Metallica.

Cea de-a 61-a gală a premiilor Grammy va fi găzduită de cântăreaţa Alicia Keys şi va avea loc pe 10 februarie, la Staples Center din Los Angeles.