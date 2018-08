Ariana Grande şi Aretha Franklin domină topurile muzicale britanice

Ariana Grande a ajuns în fruntea topului britanic al albumelor, cu „Sweetener”, într-o săptămână în care Aretha Franklin a reintrat în clasament cu trei discuri.

„Sweetener” este al doilea album al Arianei Grande care ajunge pe primul loc în topul din Marea Britanie. El a fost vândut în 45.000 de exemplare în prima săptămână de la apariţie, potrivit BBC.

În acelaşi timp, single-urile „Respect” şi „I Say a Little Prayer” ale Arethei Franklin au fost ascultate online de peste 1 milion de ori fiecare, potrivit cifrelor Official Charts Company.

Cel mai recent, Grande a ocupat primul loc în clasament cu „Dangerous Woman”, care a petrecut o săptămână pe această poziţie în 2016.

Succesul albumului cântăreţei în vârstă de 25 de ani a făcut să coboare în top coloana sonoră a musicalului „Mamma Mia! Here We Go Again”. După patru săptămâni, ea a ajuns pe locul al doilea.

Pe locul al treilea s-a clasat coloana sonoră a musicalului „The Greatest Showman”, urmată de „Staying At Tamara's” al lui George Ezra şi „Scorpion” al lui Drake.

Moartea cântăreţei soul Aretha Franklin, pe 16 august, la vârsta de 76 de ani, a făcut ca două albume ale artistei - „Soul Queen” şi „30 Greatest Hits” - să revină în top, pe locul 15, respectiv 16.

O a doua compilaţie semnată de ea, „Respect - The Very Best of Aretha Franklin”, s-a clasat pe locul al 27-lea.

În topul single-urilor, Grande are trei piese: „God is a Woman”, pe 6, „Breathin”, pe 8, şi „Sweetener”, pe 22. Cel mai bine clasat single al Arethei Franklin, „I Say a Little Prayer”, a ajuns pe locul 51.