Ariana Grande va cânta la gala Grammy care va avea loc la Los Angeles

Ariana Grande va cânta la gala Grammy care va avea loc pe 26 ianuarie, la Los Angeles, şi pe scena căreia vor urca şi Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith, Blake Shelton şi Gwen Stefani, potrivit news.ro.

Cântăreaţa, nominalizată la cinci categorii ale premiilor acordate de Recording Academy, a făcut anunţul pe conturile ei online.

Anul trecut, ea a anulat recitalul pe care urma să îl susţină în cadrul ceremoniei, după o serie de neînţelegeri cu producătorii galei legat de melodiile pe care urma să le cânte.

Grande a absentat de la gala la care a câştigat primul trofeu Grammy - pentru albumul „Sweetener”, desemnat cel mai bun disc pop.

Gala de anul acesta va fi prezentată de Alicia Keys. Lizzo este cântăreaţa care a primit cele mai multe selecţii, 8, inclusiv la categoriile „Record of the Year” şi „Album of the Year”, fiind urmată de Billie Eilish şi Lil Nas X, cu câte şase nominalizări, şi de Ariana Grande şi H.E.R., cu câte cinci.

Gala din 2020 va fi ultima coordonată de producătorul Ken Ehrlich, iar odată cu a 63-a ediţie, la cârma show-ului va veni Ben Winston, producător executiv al „Late Late Show with James Corden”.