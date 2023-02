Arma cu care ucrainenii îi țin la distanță pe ruși în Donbas: Ei pot avansa doar într-un singur mod (Video)

Minele lansate de obuziere au oferit un avantaj neașteptat Ucrainei în luptele din estul Ucrainei, relatează Insider.

În particular, acestea au fost extrem de eficiente în respingerea atacurilor brigăzii 155 de infanteriști navali în apropiere de orașul Vuhledar.

Sistemele anti-tanc RAAM (Remote Anti-Armor Mine System) furnizate de SUA au fost de mare ajutor apărării ucrainene în regiunea Donețk, unde au loc lupte crâncene.

Mai multe înregistrări video care au circulat pe rețelele de socializare au surprins tancurile rusești intrând pe câmpuri minate și explodând.

Rușii au lansat o nouă ofensivă la Vuhledar la sfârșitul lunii ianuarie, iar la aceasta au luat parte soldați ai Brigăzii 155 de infanterie a Flotei Pacificului, potrivit relatărilor din presă.

Aproape întreaga brigadă de 5.000 de oameni a fost nimicită în apropiere de Vuhledar, membrii săi fiind fie uciși, fie răniți sau luați prizonieri, declara pentru Politico la 12 februarie un purtător de cuvânt al forțelor armate ucrainene.

Parțial succesul Ucrainei în contracararea forțelor rusești din jurul orașului minier s-a datorat sistemului anti-blindaj de minare la distanță (RAAM) furnizat de SUA.

Russian tanks drove into a minefield(?). A Russian tanker is on fire, the tank was blown up by an anti-tank mine. 72nd brigade stopped Russian advance. Vuhledar.

RAAM constă într-un proiectil de obuzier de 155 mm care conține nouă mine antitanc. Acesta poate lansa mine pe distanțe cuprinse între patru și 17,6 km.

SUA au trimis până acum cel puțin 7.200 de obuze RAAM în cadrul pachetelor de ajutor destinate Ucrainei.

It's not the Groundhog Day. Just Russians mine-clearing the area with their MBTs and trying to find every single mine placed by Ukrainian troops near Vuhledar.



I have not enough hands to facepalm this.