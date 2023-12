VIDEO Armata israeliană reia ofensiva după Crăciun: Avioane de luptă bombardează masiv Fâșia Gaza

Printre acestea s-au aflat puţuri de tunel şi instalaţii militare folosite de organizaţia extremistă palestiniană Hamas, potrivit IDF.

O celulă teroristă la Jabalia care a încercat să amplaseze explozibili lângă un tanc israelian a fost eliminată în timpul nopţii, potrivit IDF, care adaugă că trupele terestre i-au vizat pe luptători înainte ca ei să fie ucişi de un avion de luptă.

Nu a fost posibilă verificarea independentă a afirmaţiilor.

Luptători Hamas au fost de asemenea ucişi cu o zi înainte în oraşul din sudul Fâşiei Gaza, Khan Younis, a adăugat armata.

Armata israeliană şi-a intensificat operaţiunile împotriva Hamas după ce prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat, în timpul unei vizite la trupe în fâşia de coastă blocată, că Israelul va "intensifica luptele în zilele următoare".

Ofensiva armatei israeliene de a elimina Hamas din Gaza a fost declanşată de cel mai grav masacru din istoria Israelului, comis de terorişti Hamas şi alte grupări la 7 octombrie. În jur de 1.200 de persoane au fost ucise şi aproximativ 240 luate ostatici, dintre care unii ulterior eliberaţi în timpul unui scurt armistiţiu, aminteşte DPA.

Israelul a răspuns cu lovituri aeriene masive şi o ofensivă terestră în care au fost ucise până acum peste 20.600 de persoane, potrivit Ministerului Sănătăţii controlat de Hamas în Gaza.

