Arsenalul de arme occidentale cu care se va confrunta Putin în acest an

Războiul pe care Vladimir Putin a crezut că îl va câștiga în câteva zile continuă să facă ravagii după aproape un an, ambele părți căutând cu disperare mai multe echipamente, soldați și sprijin internațional. Dar se pare că Rusia ar putea primi în curând o lovitură de knock-out - din partea prietenilor Ucrainei din SUA și Europa, anunță The Daily Best.

Săptămâna trecută, Washingtonul a anunțat un nou pachet de armament de 3,8 miliarde de dolari pentru Ucraina, care include de la sisteme de apărare aeriană atât de necesare până la obuze de artilerie. Cea mai mare parte a entuziasmului Ucrainei a fost însă rezervată includerii vehiculului de luptă Bradley, un vehicul blindat capabil pe care Ucraina îl caută de mult timp pentru a ajuta la recuperarea terenurilor confiscate de Rusia. Decizia de a trimite în sfârșit Bradley-uri semnalează faptul că sisteme de armament și mai sofisticate, inclusiv tancuri, ar putea fi chiar la orizont.

Linia de demarcație a sistemelor care sunt "prea escaladate" pentru a fi trimise Ucrainei s-a mutat constant în favoarea Ucrainei, armele considerate prea escaladate la începutul războiului fiind acum fie pe drum, fie pe masă. SUA și alte țări au trimis artilerie Ucrainei pe tot parcursul conflictului, dar tancurile și vehiculele de luptă de infanterie non-sovietice -IFV-urile pe scurt - au fost o linie roșie informală până de curând.

Nu doar SUA se răzgândesc cu privire la ceea ce este adecvat să trimită. În ultimele săptămâni, Germania a promis să trimită 40 de vehicule de luptă de infanterie Marder. IFV-urile germane și americane se află în diferite stadii de modernizare, dar tot vor face o mare diferență, deoarece atât Rusia, cât și Ucraina folosesc în prezent un amalgam de IFV-uri care includ echivalente mult mai vechi.

Cea mai mare întrebare este furnizarea de tancuri moderne americane și europene. Țările est-europene, precum Polonia și Cehia, au livrat sute de tancuri din epoca sovietică Ucrainei pe tot parcursul războiului. Ucrainenii au folosit bine tancurile donate, dar au cerut în mod constant tancurile mai moderne produse de SUA, Germania și alții.

Deși Europa a fost reticentă în ceea ce privește trimiterea de tancuri, s-ar putea ca situația să se schimbe, având pe masă atât Leopard 2, de fabricație germană, cât și Challenger 2, de fabricație britanică. Franța a promis deja AMX-10RC, care este mai mult comparabil cu un distrugător de tancuri, dar nu a promis propriul său tanc de luptă principal, Leclerc.

Leopard 2 este considerat cel mai viabil candidat dintre tancurile occidentale. Chiar dacă Germania însăși nu trimite niciunul, alte țări europene, de la Spania la Finlanda, pot să le amplaseze, iar țările care nu au posibilitatea de a se aproviziona cu Leopards pot trimite piese de schimb.

Deși guvernul german are autoritatea de a restricționa proprietarii de tancuri fabricate în Germania să le transfere în Ucraina, țara se află acum sub o presiune mult mai puternică pentru a permite altor țări să transfere Leopards.

La 10 ianuarie, Politico a raportat că Franța face presiuni asupra Berlinului pentru a trimite tancuri, iar o zi mai târziu, președintele Poloniei a anunțat că o parte din Leopardurile lor 2 vor fi trimise în Ucraina - fără a clarifica dacă Germania va permite acest lucru. Dacă Berlinul va accepta în cele din urmă să trimită tancuri sau să permită altor națiuni să le reexporte, probabil că va anunța acest lucru în preajma summitului franco-german de la sfârșitul acestei luni.

De asemenea, se pare că și Marea Britanie plănuiește să trimită tancuri, dar ar fi limitată în ceea ce privește numărul de tancuri pe care le-ar putea trimite în mod rezonabil, deoarece dimensiunea flotei de tancuri a scăzut în ultimii ani, lăsând armata britanică cu puține tancuri de rezervă.

Dincolo de noile donații, echipamentele cheie promise în 2022 urmează să sosească în 2023. Cel mai notabil dintre acestea sunt sistemele de apărare aeriană. În decembrie, SUA au promis o baterie de rachete PATRIOT, iar Franța a asigurat exportul SAMP/T, ambele urmând să fie probabil desfășurate în următoarele câteva luni, odată ce echipajele vor fi instruite. L3 VAMPIRE, un sistem mai mic conceput pentru a doborî dronele la o fracțiune din costul sistemelor mai sofisticate, va sosi, de asemenea, în lunile următoare.

În timp ce Ucraina așteaptă cu nerăbdare mai multe arme, Rusia caută mai mulți oameni. Ucraina susține că Rusia va încerca să mobilizeze o jumătate de milion de rezerviști pentru a susține noi ofensive împotriva Ucrainei în anul următor. Dacă Ucraina are dreptate, noile forțe s-ar adăuga la cei 300.000 de rezerviști pe care Putin i-a chemat în toamna anului trecut. Mobilizarea unui număr atât de mare de rezerviști va fi haotică - dar afluxul de trupe va îngreuna procesul de recucerire a mai multor teritorii de către Ucraina.

Rusia nu are donatori internaționali precum Ucraina, dar parteneriatul tot mai mare al Moscovei cu Iranul va crește probabil până în 2023. Iranul a furnizat deja Rusiei drone folosite pentru a ataca infrastructura Ucrainei, dar multe dintre dronele și rachetele despre care se zvonește că vor apărea nu au fost încă văzute pe câmpul de luptă. Unii comentatori susțin că Iranul așteaptă până în octombrie, când expiră o rezoluție a ONU legată de acordul nuclear iranian din 2015 - care ar declanșa sancțiuni dacă Iranul furnizează rachete cu rază lungă de acțiune.

Iranul are mult mai multe de oferit Rusiei decât rachete și drone. Țara se află de ceva timp sub sancțiuni internaționale și este mai pricepută în a se eschiva de la restricțiile internaționale. Teheranul nu numai că va putea ajuta Rusia cu contrabanda cu petrol pentru a finanța războiul, dar ar putea ajuta Rusia să achiziționeze componente fabricate în Occident pentru rachetele și dronele sale. Statele Unite au intensificat luna aceasta sancțiunile împotriva Iranului din cauza transferurilor sale de arme, dar oprirea totală a furnizării de componente va fi dificilă.

Cu atât de multe posibilități pentru transferurile de arme, este dificil de spus cum va arăta anul 2023 pentru Ucraina. Disponibilitatea Rusiei de a chema sute de mii de soldați noi și de a valorifica relația cu țări precum Iranul va îmbunătăți capacitatea acesteia de a continua lupta. Pe de altă parte, dacă sprijinul american și european crește în mărime și în amploare, comandanții ucraineni se vor afla în fruntea unei forțe de luptă și mai letale.