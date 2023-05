Art Safari- cea mai mare expoziție de pictură spaniolă se poate vizita cu ocazia evenimentului `Noaptea Muzeelor`

Art Safari îşi aşteaptă vizitatorii până duminică, 14 mai. Ultima şansă pentru public să vadă cea mai amplă expoziţie dedicată maestrului Ion Theodorescu-Sion, cea mai mare expoziţie de pictură spaniolă organizată vreodată în ţară, precum şi două expoziţii de artă contemporană şi instalaţii. De asemenea, vineri şi sâmbătă (Noaptea Europeană a Muzeelor), au loc ultimele Night Tours ale sezonului.

Palatul Dacia-România de pe Lipscani este deschis de joi până duminică, de la 12:00 la 21:00. Night Tours, experienţe speciale de vizitare cu tururi ghidate în toate expoziţiile Art Safari şi prosecco, au loc doar vineri şi sâmbătă, de la 22:00-1:00. De altfel, sâmbătă, 13 mai, pasionaţii de artă sunt invitaţi să-şi petreacă Noaptea Muzeelor în inima Bucureştiului, la un tur nocturn în Art Safari, conform News.ro.

Instalaţii şi experienţe

Printre punctele de atracţie din Art Safari se numără şi un Infinity Room, probabil cel mai fotografiat loc din muzeul expoziţiilor temporare Art Safari, dar şi “glo x Robert Lőrincz - Superstar”, o instalaţie creată de unul dintre artiştii emergenţi ai momentului, Robert Lőrincz (n. 1995, Sfântu Gheorghe), din atriumul Palatului Dacia-România. O altă instalaţie creată special pentru această ediţie Art Safari este „Copacul nostru” powered by Lidl. Fanii brandului Porsche au ocazia să admire 75 de imagini de colecţie din istoria brandului, ce provin din colecţia Muzeului Porsche din Stuttgart, cu ocazia aniversării a 75 de ani de Porsche pe plan internaţional.

Şi micii artişti sunt aşteptaţi la Art Safari Kids. Sâmbătă, 13 mai, au loc două ateliere de creaţie în intervalele 12.00-13.30 şi 14.00-15.30, la Palatul Dacia-România, inspirate de expoziţia „The Memory Palace. Focus on the French art scene with Marcel Duchamp Prize”. Copiii îşi vor crea propria poveste vizuală aplicând „metoda loci” (palatul memoriei) şi vor avea parte de tururi ghidate în expoziţii (ultimele din acest sezon).

Cursurile şi atelierele de artă continuă la Palatul Dacia-România toată vara, iar în perioada 1-4 iunie, Art Safari va organiza şi un festival dedicat copiilor şi părinţilor, programul complet urmând să fie anunţat în curând. Înscrierile se fac la adresa de mail: kids@artsafari.ro.

Program şi bilete

• Joi - duminică, 12.00-21.00 (ultima intrare 20.30)

• Vineri şi sâmbătă, 22.00 - 1.00 (Night Tours)

Biletele pot fi achiziţionate la intrare sau online: https://tickets.artsafari.ro/e?lang=ro.