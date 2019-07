Artista rap Cardi B și-a anulat un concert în SUA, 'din motive de securitate'

Artista rap americană Cardi B și-a anulat un concert pe care trebuia să îl susțină în Indianapolis, estul SUA, din motive de securitate, potrivit MEDIAFAX.

Concertul trebuia să aibă loc marți seară, însă artista a anunțat pe contul său de pe rețeaua de micro-blogging Twitter că îl anulează.

Poliția din Indianapolis a confirmat că spectacolul a fost anulat din cauza unui "posibil risc neidentificat". "Nu vorbim despre un pericol imediat în ceea ce privește securitatea publicului, nu a fost niciun incident. O anchetă este în desfășurare", se arată în anunțul poliției.

Ulterior, Cardi B a anunțat că show-ul va fi reprogramat.

Cardi B, pe numele său adevărat Belcalis Almanzar, este o artistă rap originară din New York, ale cărei muzică și viață personală au dominat cultura pop americană în ultimii doi ani. Artista a atras atenția cu mesajul puterii la feminin prezent în piesele sale, prin relația sa tumultuoasă cu rapperul Offset, dar și prin colaborări muzicale precum "I Like It", "Girls Like You" și 'Taki Taki". Albumul său de debut, "Invasion of Privacy", a câștigat premiul pentru cel mai bun material discografic rap la gala premiilor Grammy din 2019.