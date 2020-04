Artiștii se adaptează pandemiei și fac clipuri în izolare

Artiștii se adaptează în vremea pandemiei și fac clupuri în izolare. Thao & The Get Down Stay, o trupă din Oakland, a făcut un videoclip cu nouă persoanje folosind aplicația ZOOM. Și trupa românească Om La Lună a realizat un clip în izolare, cu imagini trimise de fani, conform Mediafax.

Trupa din Oakland, Thao & The Get Down Stay, a făcut un videoclip tras într-un singur cadru, fără ca vreunul dintre dansatori sau membrii ai trupei să fie în aceeaşi încăpere. Clipul are coregrafie, are regie, și e rezultatul a cinci ore de repetiții.

Videoclipul începe ca orice conferinţă, cu intrarea participanților în aplicație, dar coregrafia intră repede în acţiune, punând în lumină coordonarea şi sincronizarea participanților.

Și în România, trupa Om La Lună a făcut deja un clip în izolare, cu imagini trimise de fani şi de prieteni pentru piesa „Pace”, în care îi îndeamnă pe fani să facă pace cu ei înșiși și să nu se mai judece în raport de bine sau rău.