Artiștii se implică în încălzirea globală: Concerte la Paris, New York și Lagos pentru a apăra planeta

Ed Sheeran şi DJ Snake la Paris, Coldplay şi Billie Eilish la New York şi Femi Kuti în Lagos: acestea sunt capetele de afiş ale concertelor pentru planetă programate pe 25 septembrie de către ONG-ul Global Citizen, informează AFP.

Pe Champ-de-Mars, la Paris, vor urca pe scenă şi Black Eyed Peas, Christine and the Queens, Doja Cat, H.E.R. şi Angelique Kidjo în cadrul unui concert care ar urma să atragă 20.000 de spectatori în capitala Franţei, potrivit unui comunicat difuzat marţi de organizatori.

Evenimentul din Central Park, New York, va beneficia şi de prezenţa unor artişti precum Jennifer Lopez, Lizzo, Meek Mill, Shawn Mendes, Alessia Cara, Burna Boy, Cyndi Lauper, Jon Batiste, Camila Cabello şi Lang Lang, în timp ce la Lagos vor concerta Davido, Tiwa Savage şi Made Kuti.Prin "Global Citizen Live" (GCL), artiştii vor face apel la "guverne, mari companii şi filantropi să colaboreze pentru a apăra planeta şi a învinge sărăcia, concentrându-se pe cele mai presante ameninţări", susţin organizatorii.Pentru a câştiga bilete la concertele de la Paris şi New York, fanii pot "sprijini campania şi să fie activi pe GlobalCitizenLive.org".Aceste concerte-eveniment vor fi difuzate timp de 24 de ore pe toate continentele pe 25 septembrie (pe ABC, ABC News Live, BBC, FX, iHeartRadio, Hulu, YouTube, TIME şi Twitter, printre altele).Alte locaţii şi concerte în cadrul acestei iniţiative urmează să fie date publicităţii mai târziu în luna august.Concerte sunt planificate şi la Rio de Janeiro, Londra, Seul, Los Angeles şi Sydney, iar pe lista impresionantă a celor care vor urca pe scenă figurează nume precum Metallica, The Weeknd, Andrea Bocelli, BTS, Duran Duran, Green Day, Lorde, Rag'n'Bone Man sau Ricky Martin.Pentru concertul din New York se va cere participanţilor să fie vaccinaţi cu cel puţin 14 zile înainte de eveniment, iar celor care nu pot să se imunizeze din motive medicale să prezinte un test negativ realizat înainte cu cel puţin 72 de ore, în timp ce pentru cel de la Paris va fi necesar certificatul verde.