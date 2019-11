Artistul Adrian Ghenie, participă la licitația Artmark cu celebrele sale lucrări

Lucrările "Untitled" (2004) şi "Anemone" (1993), semnate Adrian Ghenie, a căror valoare a fost estimată între 35.000 şi 55.000 de euro, respectiv între 3.000 şi 5.000 de euro, vor fi licitate în cadrul sesiunii dedicate artei postbelice şi contemporane organizată de casa Artmark pe 19 noiembrie, de la ora 19.00, potrivit news.ro.

Opera "Untitled" este un ulei pe carton, cu dimensiunea de 68 x 77 cm, semnat stânga jos, în creion, "Ghenie".

"Anemone" (1993) este ulei pe pânză, de 36 x 34 cm, semnat şi datat dreapta jos, cu negru, "Ghenie, (19)93".

Între cele 155 de loturi scoase la vânzare se află şi "Umbre negre" (1961), de Ion Ţuculescu, ulei pe pânză cu o estimare considerabilă, între 25.000 şi 35.000 de euro.

"Grădină" (1994), o lucrare în ulei pe pânză de Horia Bernea, având dimensiunile 110.5 x 143.5 cm, şi semnat şi datat dreapta jos, cu verde, "Bernea, 3.(19)94", va fi licitat de la 20.000 de euro.

"Peisaj veneţian" (1982), de Corneliu Baba, a fost estimat între 8.000 şi 14.000 de euro, în timp ce "Trei siluete" (1978), de Sabin Bălaşa, între 7.000 şi 12.000 de euro.

Şi în acest an, în licitaţie se regăsesc loturi care vor veni în sprijinul strângerii de fonduri necesare pentru asigurarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă acordate copiilor bolnavi incurabili ai fundaţiei Hospice Casa Speranţei. Loturile sunt marcate cu logoul Hospice.Printre acestea se află "Model for Echosystem", de Marius Bercea, la 5.000 - 8.000 de euro, "Study" (after El Greco), de Ciprian Mureşan, "Untitled", de Paul Neagu, estimat între 2.000 şi 3.000 de euro.

Nume celebre ale generaţiilor ultimelor decenii creative, capodopere contemporane, cele mai apreciate lucrări plastice reprezintă actualele tendinţe de pe piaţa de artă.

Lucrările scoase la licitaţie sunt expuse la Palatul Cesianu-Racoviţă.