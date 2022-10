Artistul britanic Damien Hirst a ars unele dintre creaţiile sale, după ce colecţionarii au păstrat NFT-urile asociate acestora

Artistul britanic Damien Hirst a început să ardă câteva sute din operele sale de artă marţi, după ce colecţionarii au ales să păstreze NFT-urile (jetoane non-fungibile, n.r.) asociate acestora, care reprezintă imaginile digitale ale acelor lucrări şi care au fost realizate cu ajutorul tehnologiei blockchain, informează Reuters.

Damien Hirst, devenit celebru în anii 1990 în timp ce făcea parte din colectivul Young British Artists, a lansat prima lui colecţie de NFT-uri, "The Currency" - 10.000 de NFT-uri corespunzând unui număr de 10.000 de opere de artă originale şi realizate pe coli A4 sub forma unor puncte colorate -, în iulie 2021, potrivit Agerpres.

Colecţionarii au avut de ales între a păstra NFT-urile - care s-au vândut, conform presei, cu 2.000 de dolari fiecare - sau a păstra lucrările în formatul lor fizic. Un număr de 5.149 de clienţi au ales operele în format fizic, iar 4.851 au optat pentru NFT-urile asociate lucrărilor originale, au precizat reprezentanţii unei galerii din Londra, Newport Street Gallery.

Ei au anunţat că lucrările originale asociate NFT-urilor care nu au fost alese de colecţionari vor fi distruse, la fel urmând să se întâmple şi cu NFT-urile asociate acelor creaţii artistice pentru care colecţionarii au optat să le păstreze în format fizic. Damien Hirst i-a anunţat luni pe admiratorii săi de pe Instagram că va incendia 1.000 de lucrări în cursul zilei de marţi.

În timpul acestui eveniment, care a fost transmis prin livestreaming, Damien Hirst - câştigător al prestigiosului Turner Prize - şi asistenţii lui au utilizat cleşti pentru a depune stive de lucrările individuale în mai multe şemineuri din interiorul galeriei londoneze, în timp ce erau priviţi de trecători.

"Mulţi oameni se gândesc că ard acum o artă ce valorează milioane de dolari, dar eu nu fac acest lucru, eu finalizez transformarea acestor opere de artă fizice în NFT-uri, prin arderea versiunilor lor fizice", a scris artistul britanic luni pe Instagram.

"Valoarea artei digitale sau fizice, care este greu de definit, nu se va pierde, ci va fi transferată către NFT-uri imediat ce formele fizice vor fi arse", a adăugat el.

Operele de artă, create în 2016 cu vopsea emailată pe coli A4, fiecare dintre ele fiind numerotată, intitulată, ştampilată şi semnată, vor continua să fie arse în fiecare zi până când expoziţia "The Currency" se va închide pe 30 octombrie.

NFT-urile au crescut în popularitate anul trecut în contextul în care speculanţii cu criptomonede au optat să îşi încaseze sumele investite mizând pe creşterea preţurilor, însă volumele de vânzări au început să scadă recent.

Damien Hirst, în vârstă de 57 de ani, este cunoscut pentru creaţiile sale subversive, precum lucrarea "The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living", ce constă în expunerea unui rechin mort într-un bazin umplut cu formaldehidă, şi "Mother and Child, Divided", care prezintă o vacă şi viţelul ei tăiaţi în două, în secţiune longitudinală.

Artistul britanic este faimos şi pentru picturile sale cu puncte colorate şi pentru lucrarea "For The Love Of God", ce constă într-un craniu uman din secolul al XVIII-lea, acoperit cu un strat de platină şi decorat cu diamante.