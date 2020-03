Artistul croat Damir Očko expune la galeria Gaep din Bucureşti

Artistul croat Damir Očko va expune, pentru a doua oară, la galeria Gaep din Bucureşti, în perioada 12 martie - 16 mai. „Pear Fate Meter”, constă în cele mai recente două filme ale artistului - „DICTA I” (2017) şi „DICTA II” (2018) - şi într-un corp important de colaje noi ce dezvoltă elemente vizuale şi conceptuale din filme, în mod special ideea deconstrucţiei limbajului, potrivit news.ro.

În lucrările sale video, Očko acordă importanţă egală componentei vizuale, textului poetic şi sunetului şi creează structuri complexe ce explorează implicaţiile politice şi codurile sociale de control, pedeapsă, violenţă şi rezistenţă a corpului.

În timp ce „DICTA I” şi „DICTA II” au mai fost prezentate în expoziţiile personale recente ale artistului de la Jeu de Paume din Paris (2018) şi de la Muzeul de Artă Contemporană din Zagreb (2019), majoritatea colajelor din expoziţie sunt arătate acum în premieră.

„Pear Fate Meter” este o anagramă a titlului primului solo show avut de Očko la Gaep („Repeat After Me”, 2016), o opţiune esenţială pentru înţelegerea cadrului conceptual al expoziţiei.

Damir Očko (născut în 1977, trăieşte şi lucrează în Zagreb) a participat la nivel international în numeroase expoziţii solo sau de grup, printre care: Human Scale (Muzeul de Artă Contemporană din Zagreb, 2019), Satellite 11. DICTA (Jeu de Paume, Paris, 2018), DICTA (CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux, 2018), Desire in Language (Galeria Naţională din Praga, 2018), Damir Očko (DAZIBAO, Montreal, 2016), Pavilionul Croaţiei la cea de-a 56-a ediţie a Bienalei de la Veneţia (2015), Studies on Shivering (Künstlerhaus KM -, Graz, 2014) şi Kingdom of Glottis (Palais de Tokyo, Paris, 2012). Este câştigătorul HT Award for Croatian Contemporary Art 2019. Lucrările lui fac parte din colecţii internaţionale, de muzeu sau private, precum MUDAM Luxembourg, Le Plateau, Fondation Louis Vuitton şi CNAP Paris National Collection.