Artistul Dan Perjovschi s-a implicat în campania de vaccinare din Fierbinți, desenând pereții centrului medical

Artistul Dan Perjovschi a susţinut, vineri, un performance, în stilul caracteristic, şi a desenat Centrul de Vaccinare din Fierbinţi pentru a determina cât mai mulţi oameni să se vaccineze. Ca urmare a demersului său, artistul a fost "răsplătit" cu serul de la Moderna, conform news.ro

"Astăzi am desenat Centrul de Vaccinare din Fierbinţi. Pentru efortul meu, în final am primit prima doză de vaccin de la Moderna. Chiar deasupra locului în care am fost vaccinat pe umăr, odată aveam tatuaj cu România", a scris artistul pe Facebook, însoţind mesajul cu o fotografie din centru.

Perjovschi i-a îndemnat pe oameni să vină la la Fierbinţi, la Centrul de Vaccinare, de la 11 am la 3 pm. "Veniţi, vedeţi, vaccinaţi!", a scris el pe reţeaua de socializare.

Cei care vin la Centrul de Vaccinare din Fierbinţi se pot imuniza fără programare, cu serul de la Moderna