Artistul Kamara: Colțescu a fost cel mult nepoliticos spunând 'Ăla', dar nicicum nu cred că a fost rasist

Numele meu e Kamara și sunt de 16 ani component al trupei ALB NEGRU. Oare am voie să mai spun așa?”, își începe Kamara Ghedi „Scrisoarea către pământeni” în care afirmă că Sebastian Conțescu a fost cel mult nepoliticos și nesăbuit spunând „Ăla", dar nicicum nu a fost rasist, anunță MEDIAFAX.

„Scrisoare deschisă către pământeni... Bună să vă fie inima, Numele meu e Kamara și sunt de 16 ani component al trupei ALB NEGRU. Oare am voie să mai spun așa? Odată cu , am învățat să nu mai reactionez la cald. Cumva am stat o zi în plus să analizez bine situația. Dragi pământeni, sper că nu este o jignire că vă spun așa. Pesemne că trăim într-o Galaxie și unii s-ar simți jigniți că sunt numiți și nu . Cred că toată problema asta cu politically corect (politic corect...suna ca naiba oricum) se duce în cealaltă extremă. Black în limba română înseamnă Negru, cel puțin așa era la ultima verificare. Sebastian Colțescu, Omul cel mai pus la colț în momentul de față, a folosit cuvântul la un meci de fotbal din Champions League. Sebastian Colțescu a fost cel mult Nepoliticos și Nesăbuit spunând <Ăla>, dar nicicum nu cred că a fost Rasist. Bine, nu știu ce a fost în sufletul lui, dar faptele confirmă spusele mele”, scrie pe Facebook Kamara Ghedi.

Citește și: Kamara intervine sarcastic în scandalul acuzației de rasism asupra lui Colțescu: Sunt component al trupei Alb Negru. Oare am voie să mai spun așa?

El motivează că Serbastian Colțescu nu a spus „Negro”, care în spaniolă e o înjurătură, a spus „Negru”, care în engleză se traduce Black.

„Ca o mică poveste, când am ajuns în Africa, copiii îmi spuneau pe strada: , adică , și fugeau. Dar nu erau rasiști. Erau doar mirați să mă vadă. Și culmea, nu sunt nici Alb și nici Negru. Am voie să zic ALB NEGRU? Să ne întelegem din capul locului, când am ales numele trupei, ideea noastră a fost să unim Alb cu Negru. Să fie o simbioză. Sunt prieten cu Andrei de 18 ani și am ales acest nume în mod conștient și asumat pentru a spune că Nimic nu ne desparte și că suntem egali, chiar dacă suntem diferiți. Și poate nu mă credeți, însă nu am pornit nicio clipă la culoarea pielii. Mai mult a fost o chestiune culturală. Anul acesta am mai luat doi componenți ca noi în trupă. Ralflo & Rareș și povestea trupei continuă. Care trupă? Cum care trupă. ALB NEGRU, Domnule. Am voie să spun ALB NEGRU?”, adaugă Kamara.

El spune că joacă în Naționala Artiștilor Fotbaliști de 18 ani.

„Tricolorul nostru, am purtat de nenumărate ori chiar banderola de Căpitan. Dovadă că România e o Țară Multiculturală care trăiește în armonie. Mai sunt ieșiri din decor ca pretutindeni în lume, dar nu e cazul acum. Sebastian Colțescu nu merită acest tratament și nici noi cu el. Am reprezentat România alături de Todomondo cu o piesă în 6 limbi diferite. Încă o dovadă cât de colorată și multiculturală e țara noastră. Nimeni nu a făcut așa ceva la un Concurs Internațional de Muzică. Ca români am fost jigniți de nenumărate ori în Sport și nu s-a luat atitudine. Prima greșeală ne revine, pentru că niciodată nu am ripostat, ne-a fost jignită Naționala de Fotbal în nenumărate rânduri și pe vremea Generației de Aur și acum câțiva ani la Euro. A fost jignită Simona Halep, câteva echipe de club din țară în competițile Europene, dar în afară de o știre la Tv, nicio reacție oficială, nicio luare de poziție. În 2016, am făcut un video în acest sens, despre un prezentator francez care a jignit Nationala noastră de Fotbal, am atras atenția și tot nimic. A fost o scântei care nu a aprins nimic în Spiritul Colectiv. Acum e călcat în picioare Sebastian Colțescu care a greșit în alegerea cuvintelelor, nu s-a gândit pe moment de asemanarea unor expresii cu semnificații diferite în limbii diferite. meu, el nu a fost Rasist. Și o spun eu, Kamara, component al trupei ALB NEGRU, de 16 ani încoace. Am voie să spun ALB NEGRU?”, conchide Kamara Ghedi.

Citește și: Cozmin Gușă dă vina pe Traian Băsescu, pentru eșecul PMP de la alegeri! ‘Băse cel vinovat’

Arbitrul român Sebastian Colțescu este acuzat de rasism, după ce a folosit cuvântul „negru” la adresa unei persoane din staff-ul tehnic al echipei Istanbul Başakşehir. Partida de fotbal dintre PSG și Istanbul Başakşehir, contând pentru etapa a IV-a a Grupei H din Liga Campionilor, s-a întrerupt.