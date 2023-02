'Artistul şi Tiranul', conferinţă muzicală despre Serghei Prokofiev la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Conferinţa muzicală „Artistul şi Tiranul” va avea loc la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi îl are în centru pe Serghei Prokofiev, artistul născut la Doneţk, care a murit la Moscova aproape în acelaşi timp cu Stalin, transmite agenția News.ro.

Daniel David (rectorul UBB), flautistul Matvey Demin, pianista Ana Silvestru, violonistul Ştefan Tarara şi Sever Voinescu, redactor şef al revistei Dilema veche, vor susţine conferinţa muzicală „Artistul şi Tiranul”, dedicată genialului muzician Serghei Prokofiev şi relaţiei puternic oscilante pe care acesta a avut-o cu dictatorul sovietic Iosif Visarionovici Stalin. Evenimentul va avea loc joi, 9 martie, de la ora 19.00, la Sala Auditorium Maximum a UBB.

Intrarea este liberă, iar organizatorii anunţă că se pot face donaţii care vor fi utilizate pentru ajutorarea studenţilor ucraineni înmatriculaţi la UBB.

Conceptul conferinţei muzicale „Artistul şi Tiranul” este simplu şi pleacă de la un adevăr istoric: în ziua de 9 martie 1953, lumea a scăpat de un mare dictator (Stalin), care a avut pe conştiinţă milioane şi milioane de victime, dar a pierdut în acelaşi timp un artist genial (Prokofiev), prins în ultimii ani de viaţă în Matrioşka regimului sovietic criminal.

„Faptul că Serghei Sergheevici Prokofiev, născut la Doneţk, în Ucraina, a murit cu doar o oră înaintea dictatorului comunist Iosif Visarionovici Stalin, la Moscova, la doar câteva sute de metri distanţă de acesta, este unul cu surprinzătoare semnificaţii. Vom vorbi despre viaţa tumultoasă a lui Prokofiev, resorturile care au dus la decizia nefastă de a se întoarce în Uniunea Sovietică, şi despre refugiul pe care muzica i l-a oferit”, spune pianista Ana Silvestru, organizatoarea (iniţiatoarea) evenimentului de la Cluj-Napoca.

„Ştiinţa este parte fundamentală a culturii, cultura adevărată nereducându-se doar la „produse” analizabile prin prisma valorilor estetice. Mă bucur să am ocazia ca, împreună cu Ana Silvestru şi cu colegul Sever Voinescu, să-l analizăm pe marele Prokofiev şi creaţiile sale - ilustrate în spectacol de artişti de referinţă la nivel internaţional - psihologic si filosofic. Nu în ultimul rând, mă bucur că Facultatea de Muzică din UBB devine tot mai vizibilă academic-profesional şi social, prin colaborări naţionale si internaţionale de prestigiu”, a declarat Daniel David, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai.

Conferinţa „Artistul şi Tiranul” va fi tradusă muzical prin două capodopere ale lui Serghei Prokofiev: Sonata pentru Flaut şi Pian în Re Major op. 94, respectiv Sonata pentru Vioară şi Pian în Fa Minor op. 80, interpretate de pianista Ana Silvestru, flautistul Matvey Demin şi de violonistul Ştefan Tarara.

Ana Silvestru, despre care Konstantin Scherbakov spunea că este „extrem de talentată”, iar Dmitri Bashkirov că e „strălucit înzestrată, cu un temperament artistic viu, un sunet splendid şi un repertoriu vast”, a obţinut prestigioasa diplomă de solist concertist cu cea mai înaltă distincţie la clasa lui Konstantin Scherbakov. A concertat pe scene importante din Europa, Japonia sau Bhutan, în săli precum St. Martin in the Fields în Londra, Gedächtniskirche, Tonhalle Zürich, Musikkollegium Winterthur, Bunkamura Tokyo, Universitatea de Studii Ebraice din Ierusalim, Catedrala Simon şi Juda din Praga, Universitatea Fryderyk Chopin din Varşovia. În 2020 a interpretat Sonata de Liszt pentru baletul „Marguerite et Armand” în cadrul programului „Alina Cojocaru Dream Project” din Japonia, într-o distribuţie din care au făcut parte Alina Cojocaru, Johan Kobborg, Serghei Polunin şi Tokyo Ballet.

Născut în Siberia în anul 1993, Matvey Demin este primul flautist din istorie care a câştigat premiul I la categoria suflători a celebrului concurs Ceaikovski de la Moscova şi Sankt Petersburg în 2019. De asemenea, este laureat al concursurilor ARD International Music Competition, International Flute Competition Krakow şi UNISA International Music Competition. Are o strălucită carieră internaţională în calitate de solist, evoluând alături de Tonhalle Orchester Zurich, Mariinsky Orchestra, Orchestra Simfonică din Düsseldorf, Orchestra Filarmonicii din Nürnberg, Orchestra PMF şi multe altele. Este prim-flautist al Orchestrei Tonhalle din Zürich, şi al Orchestrei Simfonice din Stuttgart.

Ştefan Tarara, despre care Mannheimer Morgen a spus că „are o tehnică strălucitoare, cuplată cu un sunet suplu, curat şi fin lucrat, catifelat în registrele grave, cu o luminozitate rafinată în cele superioare”, a fost numit Muzicianul Anului în 2008 şi în 2010 de către revista germană de muzică Neue Musikzeitung. A câştigat numeroase concursuri naţionale şi internaţionale, între care şi premiul I la Concursul “George Enescu” (2014). Ca solist a debutat la vârsta de 10 ani cu Concertul pentru vioară nr. 2 de Henri Wieniawski, de-a lungul timpului evoluând alături de Orchestra Radio SWR, "Münchner Rundfunkorchester", Orchestra Simfonică RTV din Ljubljana, Orchestra de Cameră din Israel, RTV Praga, Orchestra Filarmonicii din Bucureşti, Orchestra de Cameră din Stuttgart şi Orchestra Simfonică Naţională din China, printre multe altele. În perioada 2010-2015 a fost prim-concertmaestru al Mannheim Philharmonic Orchestra, iar din 2012 este prim-concertmaestru şi solist al Hulencourt Soloist Chamber Orchestra.