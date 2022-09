'Mi-a spus că așa îmbrățișează părintele': Încă o presupusă victimă a părintelui Visarion Alexa?

Încă o presupusă victimă a părintelui Visarion Alexa a făcut mărturii cutremurătoare despre abuzul la care ar fi fost supusă în timpul unei spovedanii.

Femeia spune că Visarion Alexa îi reproșa că nu înțelege Biblia

”Și eu am trecut prin chilia părintelui Alexa. Sunt una dintre victime. La mine abuzul a fost viol, aș putea spune. Eram blocată, mă rugam la Sfântul Mina să se termine, că avea icoana în chilie. Eram bulversată. Îmi zicea că nu înțeleg Biblia, poate citesc Vechiul Testament (regele David) și "dragostea" față de aproape. Am reclamat, dar preotul respectiv mi-a spus că așa îmbrățișează părintele. Așa cum? Cu pantalonii desfăcuți? M-am închis în mine, nu am mai mers să mă spovedesc. Doar foarte puțini au știut, că nimeni nu m-ar fi crezut”, a povestit femeia care a cerut să îi fie păstrat anonimatul, informează antena3.ro.