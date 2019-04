ASF vine cu precizări de ULTIMĂ ORĂ - Ce schimbări au loc în privința polițelor RCA

Poliţele RCA pentru o lună nu vor fi eliminate iar asigurarea auto obligatorie va rămâne valabilă pentru fiecare maşină, nu va trece pe persoană, a precizat, luni, Cristian Roşu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), într-un punct de vedere transmis AGERPRES.

Precizările vin în urma declaraţiilor pe care preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, le-a făcut recent cu privire la acest segment de asigurări.

Potrivit oficialului ASF, piaţa RCA este o piaţă în consolidare, care necesită unele ajustări, dar nu de sistem şi, ca atare, Autoritatea nu are în vedere trecerea asigurării pe persoană, ci va rămâne pe maşină.

De asemenea, Roşu a precizat că nu se are în vedere zonarea teritoriului după riscuri, deoarece maşinile circulă prin toate zonele de risc, şi nu se preconizează eliminarea poliţelor pe o lună.

"Autoritatea de Supraveghere Financiară nu este concentrată doar pe analiza tarifelor de referinţă, ci pe toată problematica pieţei asigurărilor, pornind de la stabilitatea pieţei (indicatorii de solvabilitate SCR şi lichiditate MCR) şi continuând cu conduita asigurătorilor şi a intermediarilor în asigurări. Referitor la gradul de cuprindere în RCA, el este de peste 90% pentru vehiculele care circulă în mod constant pe drumurile publice. Acel procent de aproximativ 75% este format din parcul rece (nedeplasabil) aflat încă în evidenţele scriptice, precum şi din remorcile care nu circulă tot timpul ataşate de un vehicul. Nu trebuie uitate nici motocicletele care au o circulaţie sezonieră", a subliniat vicepreşedintele ASF.

Acesta a adăugat că toate propunerile de modificare legislativă pe care le va iniţia ASF vor fi supuse unei analize şi consultări publice.

"Aşteptăm atunci opiniile argumentate ale tuturor celor interesaţi, inclusiv de la Consiliul Concurenţei. Este necesar a fi semnalat că, în acest moment, nu lucrăm împreună la nicio propunere de modificare legislativă, iar în situaţia când anumite temeri şi semnale există ar trebui discutate cu specialiştii înainte de a le promova în spaţiul public pentru a nu crea emoţii acolo unde nu este cazul", a afirmat Cristian Roşu.

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat, sâmbătă, că introducerea poliţelor RCA pe o lună a fost o eroare, pentru că reînnoirea nu se face automat şi în acest fel s-a ajuns la o scădere a gradului de acoperire cu RCA.

"Din ce ştiu anul trecut, de exemplu, tarifele în piaţă, reale, plătite de oameni, erau mai mici decât tarifele acestea maximale, care existau anul trecut. Paşi s-au făcut şi piaţa arată mult mai bine pe RCA decât arăta în trecut. Acum ne obligă oricum Uniunea Europeană să facem câteva schimbări şi atunci am spus că este o ocazie bună să corectăm ceea ce ne-a scăpat acum doi - trei ani când am schimbat legea. Şi o eroare cred că a fost faptul că am introdus poliţele de o lună....Uneori e tentant să faci o poliţă pe o lună, plăteşti ceva mai puţin pentru luna aia, dar reînnoirea poliţelor nu e automată şi în felul acesta scade gradul de acoperire cu RCA", a afirmat Bogdan Chiriţoiu la Antena3.

Anterior, la jumătatea lunii martie, şeful autorităţi de concurenţă declara, pentru AGERPRES, că instituţia pe care o conduce a propus mai multe măsuri pentru scăderea preţului RCA, precum încheierea poliţelor pe numele şoferului, nu al proprietarului maşinii, cum este în prezent, dar şi un Cod de conduită între companiile de asigurări şi cele de reparaţii auto, întrucât există situaţii în care service-urile percep preţuri mai mari dacă reparaţiile sunt achitate de asigurători.