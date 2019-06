Ashleigh Barty nu se recunoaște nici ea: 'E incredibil, am rămas fără cuvinte. Am jucat un meci aproape perfect'

Ashleigh Barty nu se recunoaște nici ea. După ce a câștigat turneul de la Roland Garros în doar o oră și 10 minute, scor 6-1, 6-3, în fața jucătoarei de 19 ani, Marketa Vondrousova, tenismena din Australia și-a găsit greu cuvintele, potrivit Mediafax.

"E incredibil, am rămas fără cuvinte. Am jucat un meci aproape perfect. Au fost două săptămâni nebune. Parisul e un loc special pentru australieni și sunt incredibil de mândră că am reușit să câștig", spus Barty, care a lăudat-o însă și pe adversara sa:

"Bravo, Marketa. Ai avut două săptămâni incredibile. E doar începutul, n-am nicio îndoială că vei fi și în alte finale în viitor".

Citește și: Marketa Vondrousova a plecat ca o învingătoare de la Roland Garros: Felicitări, Ash. Mi-ai dat o lecție astăzi, îți mulțumesc

Începând cu luni, 10 iunie, Ashleigh Barty va urca pe locul doi în ierarhia WTA.

2.3 milioane de euro va primi Ashleigh Barty pentru triumful la Roland Garros, în timp ce Marketa Vondrousova va încasa un cec de 1.2 milioane de euro.