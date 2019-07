Asistență de lux la meciul Simonei Halep cu Serena Wiliams: premierul și familia regală au aplaudat-o la scenă deschisă

Meghan Markle și Kate Middleton participă, sâmbătă, la finala feminină de la Wimbledon, disputată între Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA). Spectator pe terenul central este și premierul Theresa May.

Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize în topul încrederii

Nu este pentru prima dată când Kate Middleton și Meghan Markle urmăresc împreună un meci de tenis. Soțiile prinților William și Harry au participat și anul trecut la Grand Slam-ul britanic.

La meciul de pe Terenul Central participă numeroase personalități, printre care și premierul Theresa May.

Vizita neașteptată a lui Meghan la meciul Serenei Williams de săptămâna trecută a stârnit numeroase controverse, atunci când ofițerul de protecție regală a spus vizitatorilor că nu le este permis să facă fotografii pentru că ducesa dorește discreție. Însă, un fan Wimbledon, pe nume Hasan Hasanov, a realizat un selfie și a fost abordat de un membru al gărzii regale care l-a avertizat să nu mai facă fotografii.

”Nu am avut nicio idee că este acolo. Sincer, nu eram deloc interesat să fac o fotografie cu Meghan, Harry sau alt membru al familiei regale și, dacă aș fi vrut să fac o poză, aș fi cerut permisiunea mai întâi”, a declarat Hasan Hasanov pentru The Sun. ”Eram mult mai interesat să îl filmez pe Roger Federer în acțiune. Mi se pare o nebunie pentru că tot ce am făcut a fost să îi trimit un selfie soției mele Olga. Mă aflam în cel mai bun loc pe care l-am avut vreodată la Wimbledon și am vrut să mă laud pentru că nu a vrut să se dea jos din pat și să vină cu mine”, a mai explicat Hasanov.