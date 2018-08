Asociația Elevilor din Constanța a dat în judecată Consiliul Județean pentru probleme privind transportul elevilor

Asociația Elevilor din Constanța a dat în judecată, joi, Consiliul Județean, cerând reducerea cu 50 la sută, respectiv gratuitate, la transportul județean pentru elevi și studenți. Decizia a fost luată după ce proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, scrie Mediafax.

Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța (AEC) au transmis, joi, printr-un comunicat de presă, că au cerut, înainte de ședința Consiliului Județean Constanța de miercuri, ca acest proiect să nu fie retras, amenințând că vor da în judecată instituția.

„Solicităm președintelui Consiliului Județean Constanța să nu dea dovadă de zgârcenie și rea-credință în ceea ce privește drepturile elevilor, așa cum a făcut Radu Mazăre la nivelul municipiului Constanța. (…) Mai mult, somăm public consilierii județeni să voteze proiectul de hotărâre care este pe deplin legal și obligatoriu de a fi adoptat. În caz contrar, reprezentanții AEC vor lua toate demersurile necesare pentru atragerea răspunderii lor civile, administrative și penale”, declara în comunicat președintele Asociației Elevilor din Constanța, Mihai Tănase.

Citește și: Uniunea Europeană, SFIDARE totală pentru Donald Trump: decizie care va încinge spiritele

Proiectul respectiv, inițiat de mai mulți consilieri liberali, a fost retras însă de pe ordinea de zi a ședinței, chiar de către cei care l-au propus, din cauza unor date privind legalitatea. Ei au promis, însă, că revin cu el în ședința de luna viitoare, până atunci urmând să primească informațiile necesare de la Ministerul Educației.

Cu toate acestea, reprezentanții AEC au depus, joi, la Tribunalul Constanța, cererea de chemare în judecată împotriva Consiliului Județean Constanța, ca urmare a retragerii proiectului.

„Am fost la Tribunal și am depus cererea de chemare în judecată a Consiliului Județean cu privire la transportul intrajudețean, reducere de 50 la sută pentru elevi și studenți. Ieri (miercuri - n.r.), în ședința de Consiliul Județean, proiectul care se afla la punctul 12 pe ordinea de zi a fost retras înainte să înceapă ședința din cauza avizului nelegal din comisiile de specialitate, care au avut loc luni. (…) De vreo două ședințe ni se promite că se va aproba, că va fi pe ordinea de zi. (…) De aceea, acționăm în instanță acum, având în vedere că discuțiile au fost începute acum aproximativ un an. Ni s-a spus acum un an că se va cere un punct de vedere de la IȘJ, va face un studiu de impact și în urma studiilor se va adopta proiectul, nu s-a întâmplat acest lucru”, a declarat, joi, la Tribunalul Constanța, vicepreședintele AEC, Alina Ichim.

Citește și: Foşti membri ai partidului ungar Jobbik formează un nou partid politic radical

Reprezentanții elevilor spun că desfășoară de un an de zile demersuri pentru ca elevii și studenții din Constanța să aibă reducere, respectiv gratuitate, la transportul local în comun la nivel județean.