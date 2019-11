Asociație: Elevii romi ai unei școli din Iași au pauze la intervale orare diferite față de ceilalți. Inspectoratul Școlar Județean spune că acuzațiile sunt fals

O asociație acuză că elevii romi sau cu cerințe speciale ai unei școli din Iași au pauze la intervale orare diferite față de alți elevi care învață în aceeași clădire. Inspectoratul Școlar Județean Iași spune că acuzațiile sunt false, anunță MEDIAFAX.

Situația școlară de la două unități de învățământ din Iași a fost sesizată în repetate rânduri de către Asociația Partida Romilor „Pro Europa” atât conducerii Inspectoratului Școlar, cât și Prefecturii. Potrivit președintelui filialei ieșene a asociației, la Școala Ion Neculce din Iași sunt trimiși preponderent elevi romi și cu cerințe speciale, deși nu ar fi arondați școlii. În același corp de clădire învăță, din cauza lipsei de spațiu, și elevii unei alte școli, aflată la doar 400 de metri distanță.

„Elevii sunt înmatriculați la Școala Titu Maiorescu, dar neavând spațiu suficient, câteva clase au fost mutate la Școala Ion Neculce. Au personalitate juridică diferită. Într-o școală funcționează două. Școala Ion Neculce are număr redus de elevi, sunt clase cu 13-20 elevi, câte o clasă pe serie, iar Școala Titu Maiorescu are 5-7 clase pe serie si nu are spațiu, în schimb i se alocă foarte multe clase, deși cele două instituții sunt în același areal. Școala Titu Maiorescu este o școală elitistă din punct de vedere al părinților și are chiar și 37 de elevi în clasă. Elevii celor două școli au și pauze în intervale diferite”, a spus Elena Motaș, președintele filialei ieșene a asociației.

Potrivit acesteia, la Școala Ion Neculce sunt copii romi și cu cerințe speciale, motiv pentru care unitatea de învățământ este ocolită. „Arondarea pe care o face Inspectoratul este defectuoasă”, a precizat Motaș.

„Străzile din zonă care au case naționalizate au fost arondate Școlii Ion Neculce, aici vin în general copii care nu sunt primiți de alții, preponderent cei romi sunt trimiși la Școala Ion Neculce. Școala este cunoscută în Iași ca școala de țigani. ISJ o numește școală integratoare”, a declarat Elena Motaș.

Aceasta a spus că deși a sesizat această problemă la ISJ și Prefectură nu s-a luat nicio măsură, astfel încât asociația a despus o reclamație și la CNCD, în martie anul acesta.

„Solicit constatarea și sancționarea Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru segregarea școlară pe criteriul etnic, socio-economic și de performanță. (...) În fapt, la începutul anului școlar 2018-2019, un număr de 122 de elevi repartizați în șase colective de clase pregătitoare înscrise la Școala Titu Maiorescu Iași au fost mutați în spațiul Școlii Ion Neculce din același oraș deoarece nu aveau spații pentru aceste clase. Cazul despre care v-am povestit ar putea fi pus sub titulatura ”, se arată în sesizarea depusă de Elena Motaș la CNCD.

În replică, reprezentanții Inspectoratului Școlar Iași susțin că situația a fost verificată de către Ministerul Educației Naționale, iar acuzațiile aduse s-au dovedit a fi false.

„Niciuna dintre situațiile sesizate de către reprezentanții Partidei Romilor Pro Europa – filiala Iași, în speță de doamna Elena Motaș, nu se confirmă, acest lucru fiind constatat de către reprezentanții MEN care au efectuat verificări la fața locului, având întâlniri comune cu echipa de conducere a ISJ Iași, cu directorii unităților de învățământ implicate, cu reprezentanți ai părinților, cu elevi din toate școlile acuzate public de existența fenomenului de segregare școlară. Din raportul transmis de MEN către ISJ Iași reiese clar faptul că ISJ Iași nu a încălcat legislația în vigoare în niciuna din situațiile prezentate public de către Partida Romilor Pro Europa, prin reprezentanta acesteia, doamna Elena Motaș”, se arată într-un comunicat de presă al ISJ Iași.

Potrivit acestuia, cele cinci clase pregătitoare de la Școala Gimnazială Titu Maiorescu își desfășoară activitatea în incinta Școlii Gimnaziale Ion Neculce pe același palier unde funcționează o clasă pregătitoare a Școlii Gimnaziale Ion Neculce, iar toate aceste clase beneficiază de pauze în același timp. „Mai mult decât atât, elevii celor două școli derulează activități extracurriculare comune, incluse în proiectul educativ , proiect inițiat de cadrele didactice din cele două unități de învățământ. Considerăm că această formă de colaborare dintre cele două școli este un exemplu de bună practică, de incluziune școlară și sub nicio formă nu poate fi vorba de segregare”, se mai arată în comunicatul ISJ.

Din verificările făcute la școală a reieșit că toate clasele au fost corect constituite, respectându-se legislația, mai susțin reprezentanții ISJ Iași.