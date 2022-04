Asociația Administratorilor de Păduri atrage atenția Guvernului: Supra-reglementarea și subfinanțarea sectorului, principalele probleme

Dorel Fechete, directorul executiv al Asociației Administratorilor de Păduri (AAP), atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă administratorii de păduri, și anume supra-reglementarea și subfinanțarea sectorului.

„Avem cea mai stufoasă legislație din întreaga Uniunea Europeană. Avem multe îngrădiri, sunt multe lucruri pe care trebuie să le respectăm și care nu sunt de înțeles. Lupta cu autoritățile pentru simplificarea legislației este cea mai mare provocare pentru noi. (...) Toată lumea vorbește de importanța pădurii, dar când vine vorba de alocarea de bani, suntem întotdeauna la coadă. Și în PNRR, în afară de împăduriri pentru 56000 de hectare, nu s-au alocat alte fonduri pentru utilaje, pentru dotarea ocoalelor silvice cu sisteme performante de supraveghere și măsurarea lemnului, pentru pepiniere silvice mai numeroase. Se vorbește foarte mult, dar banii sunt foarte puțini. Pe PNNR, respectiv Planul Național Strategic, viitorul buget al UE pe următorii 7 ani, suntem undeva la 1% din totalul fondurilor alocate pentru agricultură și sivicultură. 1% sunt pentru păduri. Dacă importanța pădurii este așa de mare, nu este normal să nu alocăm bani și pentru pădure, măcar raportat la suprafața pe care o avem. Gândiți-vă că din suprafața țării, aproximativ 29% este pădure. Din acei bani raportați la suprafața terenului agricol, ar trebui să avem și noi, proporțional, bani pentru dezvoltare. Banii se duc numai la agricultură, la pădure nu ajung bani deloc și atunci este foarte greu”, a declarat Dorel Fechete, prezent la pe șantierul de plantare din Dumbrăvița (jud. Brașov).

El a vorbit și despre Planul Național Strategic și a atras atenția asupra fondurilor alocate pentru păduri. „Avem sub 1% fonduri pentru păduri. Este trist”, a subliniat acesta.

„PNS se derulează prin Ministerul Agriculturii și cine împarte, parte își face. În 2007, când pădurile erau la Ministerul Agriculturii, a fost prima și ultima dată când am avut alocați în jur de 3 miliarde de euro pentru păduri. În 2007- 2014 am avut trei miliarde de euro pe diferite măsuri, în 2014-2021 am avut în jur de 200 de milioane de euro. (...) Acum urmează următorul plan pe 7 ani, în care avem sub 1% fonduri pentru păduri. Este trist pentru că spunem că pădurea este factor de mediu, că este important să o întreținem. Pădurea are nevoie să fie tăiată și rărită. Sunt lucrări care trebuie făcute, dar trebuie și bani”, a mai spus Dorel Fechete.

Asociația Administratorilor de Păduri întrunește 114 Ocoale Silvice de regim, care administrează 1,5 milioane de hectare de fond forestier (22% din suprafața țării).