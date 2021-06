Asociația CFR România lansează campania de educaţie financiară 'Generaţia I'

Asociaţia CFA România lansează Testul Independenţei Financiare dedicat tinerilor, pentru a afla cât de mult se pot baza ei pe resursele proprii şi cât sunt de pregătiţi pentru a face fată provocărilor din viaţa de adult, conform unui comunicat al asociaţiei, conform agerpres.

Testul face parte din campania de educaţie financiară "Generaţia I" - generaţia independentă, iar completarea chestionarului se poate efectua online, la adresa: https://generatiaindependenta.ro/testeaza-ti-independenta/

Testul Independenţei Financiare se adresează tinerilor între 18 şi 25 de ani şi este realizat de specialiştii Asociaţiei CFA România, oferind totodată şi recomandări privind obţinerea siguranţei financiare, în funcţie de rezultatele obţinute."Criza sanitară ne-a demonstrat că de la stabilitate la instabilitate economică nu este decât un pas. În acest context, independenţa financiară devine foarte importantă, la orice vârstă. Dorim să demitizăm în rândul tinerilor ideea că siguranţa financiară este un subiect pentru mai târziu, şi că, dacă ne preocupă acest subiect, vom avea de câştigat pe viitor. Încurajăm tinerii să facă testul, să afle dacă şi unde sunt vulnerabili şi să ia măsuri, cât de mici. Niciodată nu e prea devreme să facem paşi în direcţia potrivită", a declarat Alexandra Smedoiu, preşedinte al Asociaţiei CFA România.Asociaţia a lansat, în 2019, o iniţiativă la nivel naţional, comunicând importanţa obţinerii independenţei financiare la orice vârstă, indiferent de venit. Denumită "Generaţia I", această campanie a fost lansată pe un fond al gradului scăzut de educaţie financiară al românilor. Testul prin care tinerii află nivelul dependenţei de factori externi se regăseşte pe website-ul campaniei, alături de podcast-uri în care sunt detaliate instrumentele financiare utile şi recomandări ale specialiştilor.Asociaţia CFA România este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, în mare parte deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Asociaţia CFA România este una dintre cele peste 160 de societăţi membre ale CFA Institute, şi are misiunea de a promova interesele specialiştilor in investiţii şi de a menţine standarde ridicate de integritate şi excelenţă profesională. În prezent, Asociaţia CFA România are peste 240 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA).