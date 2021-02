Asociaţia Forţa Fermierilor pregăteşte acţiuni de pichetare a Ministerului Agriculturii

Asociaţia Forţa Fermierilor demarează discuţiile interne pentru autorizarea unor acţiuni de pichetare a Ministerului Agriculturii, considerând că proiectul Legii bugetului de stat, pus în dezbatere publică, nu prevede sumele necesare pentru plata despăgubirilor de secetă aferente culturilor de primăvară ale anului 2020, potrivit Agerpres.

"Asociaţia Forţa Fermierilor a luat act cu revoltă de propunerea de buget al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru 2021. Considerăm, cu îndreptăţită nemulţumire, că proiectul Legii Bugetului de Stat, pus în dezbatere publică, nu prevede sumele necesare pentru plata despăgubirilor de secetă aferente culturilor de primăvară ale anului 2020.", se menţionează în comunicat.

Reprezentanţii asociaţiei susţin că o mare parte din fermierii României se vor afla, astfel, în imposibilitatea de a-şi finanţa lucrările agricole ale acestui an, ceea ce va însemna "falimente în lanţ şi zeci de mii de familii ce vor rămâne pe drumuri."

"Este inadmisibil ca responsabilii din Ministerul Agriculturii să nu fi fost în stare să explice, cu argumente, la nivelul Guvernului, că despăgubirile de secetă înseamnă o investiţie în creşterea economică a acestui an şi nicidecum o "pomană" de la buget. Suntem consternaţi de lipsa de combativitate a ministrului Agriculturii, Adrian Oros, în a susţine interesele fermierilor români şi a obţine alocări bugetare pentru a pune agricultura în ofensivă în 2021", se mai spune în comunicat.



Reprezentanţii asociaţiei au constatat, de asemenea, "reducerea brutală de sume alocate programelor de sprijinire a producătorilor agricoli."



"O reducere cu 50% a acestui buget înseamnă că jumătate dintre fermieri nu vor supravieţui economic acestui an. Dur dar adevărat. Prin această construcţie strâmbă de buget pentru Agricultură, securitatea alimentară a României este pusă în pericol, iar satul românesc ajunge, la propriu, în pericol de dispariţie", potrivit asociaţiei.



Astfel, în cursul zilei de vineri, 12 februarie 2021, vor avea ultimele discuţii interne, în cadrul Asociaţiei Forţa Fermierilor, pentru începerea acţiunilor de autorizare a pichetării Ministerului Agriculturii pe termen nelimitat, până la revenirea la alocări bugetare care să îl sprijine pe producătorul agricol să treacă cu bine de acest an.



"Protestul nostru public se va desfăşura cu respectarea strictă a tuturor normelor legale în vigoare. Fermierii au dreptul să îşi apere agoniseala prin manifestarea publică a dezacordului faţă de tratamentul la care este supus de către decidenţii din Ministerul Agriculturii. Acest drept este garantat de Constituţie şi protejat de legi naţionale şi europene. Îi invităm pe toţi fermierii din România să ni se alăture şi asigurăm autorităţile publice centrale că suntem pregătiţi pentru dialog, pentru a ajunge la o soluţie rezonabilă, care să pună agricultura în ofensivă în 2021", se mai precizează în comunicat.



Asociaţia Forţa Fermierilor este o organizaţie profesională recunoscută legal, înfiinţată în luna octombrie 2020, care militează pentru drepturile şi interesele legitime ale sectorului agroalimentar din România. Asociaţia îşi propune să obţină o voce unitară a fermierilor din România, indiferent de domeniul de activitate şi de mărimea fermei. Membrii Asociaţiei Forţa Fermierilor sunt fermieri activi, dinamici, de toate vârstele, din toate regiunile ţării, atât din sectorul vegetal cât şi zootehnic. Obiectivele pe termen scurt ale Asociaţiei Forţa Fermierilor în dialogul cu autorităţile publice centrale sunt: acordarea despăgubirilor de secetă şi transparentizarea consultărilor MADR cu mediul asociativ prin transmiterea în direct, integral, a tuturor discuţiilor, pe pagina de Facebook a MADR.