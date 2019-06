Asociaţia Magistraţilor şi Uniunea Naţională a Judecătorilor, scrisoare către CSM: Se cere declasificarea unor informaţii despre protocolul SRI-PÎCCJ din 2009

AMR si UNJR au solicitat pe 6 iunie 2019 printr-o scrisoare Consiliului Superior al Magistraturii ca, in calitate de garant al independentei justitiei, “sa intreprinda, de urgenta, toate demersurile avand ca finalitate declasificarea si publicarea celor 19 anexe la Raportul Inspectiei Judiciare privind modalitatea de aplicarea a protocolului de cooperare dintre PICCJ si SRI din 2009“.

Solicitarea asociatiilor profesionale vine dupa ce, la data de 30.05.2019, ca raspuns la cererea acestora de comunicarea a raportului Inspectiei Judiciare si a anexelor la acestea, CSM a comunicat ca “documentele mentionate au forma clasificata cu grad de secretizare “strict secret” de la unitatile emitente (respectiv parchete, S.R.I.)”.

AMR si UNJR au aratat ca demersul lor vine in continuarea eforturilor incepute inca din 2015, prin care au scos la iveala nelegala interferenta a serviciilor secrete in procedurile judiciare.

Aceasta pozitie a magistratilor a fost confirmata si de catre Curtea Constitutionala, prin decizia Decizia nr. 26/16 ianuarie 2019, prin care s-a constatat existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Parlament, pe de o parte, si Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti, pe de alta parte, generat de incheierea intre Ministerul Public – Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Român de Informatii a Protocolului nr.00750 din 4 februarie 2009, precum si de exercitarea, in mod necorespunzator, a controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Român de Informatii.

“Sunt deosebit de semnificative, in sustinerea solicitarii noastre, aspectele asupra carora Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia nr. 26/16 ianuarie 2019”, se arata in scrisoarea trimisa de asociatii CSM, in care sunt redate extrase relevante din decizia CCR.

Magistratii au reamintit, printre altele, ca “sintagma ‘echipe operative comune‘ din art.3 lit.g) al protocolului denota faptul ca reprezentanti ai unor organe ale statului puteau participa activ si nemijlocit in cadrul urmaririi penale, fara ca acestea sa fi avut calitatea de organe de cercetare penala speciale. (…) Prin existenta unei confuziuni intre atributiile celor doua organe s-a ajuns la intruziunea unui serviciu secret in modul de desfasurare a urmaririi penale.”

Or, este rolul si obligatia Constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii sa verifice, in concret, cum a fost aplicat acest protocol, care au fost echipele operative comune create, care au planurile comune adoptate de parchete si SRI si daca, in fiecare caz in parte, acestea au afectat independenta justitiei si atributiile constitutionale si legale ale judecatorilor si procurorilor implicati.

“Analiza obiectiva, completa si profunda a concluziilor Raportului Inspectiei Judiciare nr. 3923/IJ/996/DIP/2018 nu poate fi realizata in lipsa cunoasterii continutului anexelor la acest raport, iar emiterea unor concluzii trunchiate ar incalca grav imperativul garantarii independentei justitiei si, in consecinta, interesul sistemului de justitie, precum si drepturile fundamentale ale cetatenilor acestei tari”, se arata in finalul scrisorii trimise de AMR si UNJR.

“Am aratat si in trecut si repet: dreptul la un proces echitabil si dreptul la aparare nu pot fi decât subrezite sau de-a dreptul facute pres printr-o “cooperare” dincolo de lege, prin echipe mixte ori raportari reciproce, intre parchete si serviciile de informatii, actiuni in legatura directa cu dosare penale, dar despre care nu stiau decât semnatarii protocoalelor. Este acum randul Consiliului Superior al Magistraturii sa isi indeplineasca rolul constitutional si sa faca absolut toate demersurile pentru desecretizarea anexelor la raportul Inspectiei Judiciare vizand aplicarea protocoalelor secrete” a declarat Andreea Ciuca, presedinte AMR.

“Toate aceste hotarari, protocoale, acte secrete care au afectat procedurile judiciare, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor sau competentele constitutionale ale judecatorilor si procurorilor au fost bombe puse la temelia statului de drept. Justitia nu poate fi administrata dupa acte secrete, asa cum era in perioada comunista. Daca se doreste cu adevarat independenta justitiei, atunci toate institutiile trebuie sa faca demersurile necesare pentru ca nici un act ce priveste justitia sa nu ramana secret. Abia atunci vom putea vorbi despre o justitie independenta. Restul e demagogie si populism electoral”, a adaugat Dana Girbovan, presedinte UNJR.

AMR si UNJR isi vor continua demersurile incepute din 2015 pentru lamurirea tuturor aspectelor care au afectat grav justitia si statul de drept, prin prisma ingerintei nelegale a serviciilor de informatii in actul de justitie.