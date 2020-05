Asociaţia pentru Ospitalitate Culturală a fost lansată de scriitorul Dan Lungu

Scriitorul Dan Lungu a lansat luni Asociaţia pentru Ospitalitate Culturală (AOC), organism neguvernamental care va propune tuturor actorilor din domeniul culturii o serie de programe şi proiecte de profil, potrivit news.ro.

Asociaţia doreşte să susţină creaţia, să stimuleze performanţa, să încurajeze antreprenorialtul în domeniul culturii, să sprijine tinerii talentaţi şi să acorde asistenţă seniorilor culturii aflaţi în dificultate, atât la nivel local şi regional, cât şi naţional, se arată într-un comunicat remis News.ro.

„Ne dorim ca prin proiectele noastre să reuşim să construim un mediul cultural confortabil pentru toată lumea”, a transmis scriitorul Dan Lungu, cofondator AOC.

Printre programele şi proiectele propuse de echipa asociaţiei, care urmează să fie lansate în perioada următoare, se numără un program de rezidenţe pentru scriitori, traducători şi artişti, un altul pentru acordarea burselor de creaţie literară şi artistică şi un program dedicat sprijinului financiar pentru debut editorial. Întrucât membrii asociaţiei îşi propun ca aceasta să se autofinanţeze, odată cu lansarea site-ului apoc.ro, în cursul lunii iunie, urmează să fie lansat şi un magazin online destinat colecţionarilor de pretutindeni, numit Prăvălia colecţionarului.

„Sunt vremuri de criză, iar pentru cultură se anunţă timpuri sumbre pe termen lung. Am încercat să gândesc un mecanism de reinventare a solidarităţii de breaslă şi de autofinanţare a proiectelor de creaţie şi de asistenţă socială a creatorilor. Aşa am ajuns la ideea acestei prăvălii care va funcţiona ca un magazin online în toată regula. Strângem obiecte cu valoare de colecţie, în primul rând de la scriitori şi artişti, dar nu numai, ci de la oricine vrea să contribuie, pe care le punem la vânzare pe site, pentru colecţionari şi pentru iubitorii de cultură. Fondurile obţinute intră în finanţarea proiectelor culturale şi în programe de asistenţă pentru seniorii din zona culturii care se află în dificultate. Am trimis deja, în cursul ultimelor zile, o scrisoare deschisă prietenilor mei din domeniul cultural. Ecoul a fost senzaţional, ceea ce înseamnă că atinge o zonă sensibilă”, a mai precizat Lungu.

Până acum, au contribuit la dezvoltarea acestui proiect scriitorii Gabriela Adameşteanu, Ştefan Agopian, Radu Andriescu, Liviu Antonesei, Vasile Baghiu, Ana Blandiana, Magda Cârneci, Ruxandra Cesereanu, Mariana Codruţ, Nicoleta Dabija, Carmen Firan, Şerban Foarţă, Filip Florian, Matei Florian, Radu Pavel Gheo, Viorel Ilişoi, Monica Joiţa, Claudiu Komartin, Florin Lăzărescu, Cosmin Perţa, Cezar Paul-Bădescu, Ana Maria Sandu, Robert Şerban, Lucian Dan Teodorovici, Radu Vancu, Matei Vişniec, Elena Vlădăreanu; artiştii vizuali Felix Aftene, Matei Bejenaru, IRLO, Dan Perjovschi şi Cristian Sida, caricaturistul Costel Pătrăşcan şi nu în ultimul rând colecţionarii de artă Veronica Kirchner şi George Lecca.

Pe lista obiectelor cu valoare de colecţie care intră pe rafturile virtuale ale Prăvăliei colecţionarului se înscriu obiecte ca afişe, cărţi cu valoare bibliofilă (ediţii princeps sau volume cu dedicaţie), cărţi poştale, cărţi de vizită, desene, diplome, documente, ex-librisuri, fotografii artistice sau documentare, insigne şi medalii, invitaţii, scrisori, pagini de manuscris, schiţe, tablouri şi obiecte de artă şi obiecte personale legate de activitatea de creaţie.