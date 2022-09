Asociaţiile din vămile româno-ucrainene se pregătesc de un nou val de refugiaţi

Asociaţiile care activează în vămile româno-ucrainene fac planuri pentru a acoperi şi în timpul iernii nevoile persoanelor care vor căuta adăpost de războiul declanşat de Rusia şi caută personal specializat şi produse de strictă necesitate.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



Preşedintele You Hub Association, Andreeas Novacovici, a declarat, pentru AGERPRES, că se aşteaptă la un nou val de refugiaţi aşteptat după referendumurile de anexare la Rusia a unor teritorii din Ucraina.



El a arătat că toate Blue Dot-urile din România, centre de sprijin pentru copiii refugiaţi şi familiile lor, au început să pregătească planuri de intervenţie în situaţii de criză care s-ar putea amplifica în urma referendumurilor de anexare la Rusia a regiunilor separatiste Doneţk, Lugansk şi a teritoriilor ucrainene ocupate Herson şi Zaporojie.



"Cifrele vor creşte în toate vămile. Toţi colegii din Blue Dot-urile din ţară au fost avertizaţi, au fost rugaţi să pregătească planificări pentru iarnă şi pentru creşterea efectivelor atât în număr de personal, cât şi în număr de agenţii prezente fizic, pentru că vara asta activitatea s-a dispersat şi au rămas tot mai puţini cei care lucrează zilnic în vamă", a menţionat Novacovici.



În primele şapte luni de la declanşarea războiului din Ucraina, peste 210.000 de persoane au beneficiat de serviciile Blue Dot, din oraşul tulcean Isaccea.



"Vorbim despre oameni care au beneficiat efectiv de serviciile de aici, nu neapărat de toate persoanele care au traversat Dunărea, au ajuns în România, pentru că mulţi vin cu autocarele şi nu se opresc aici. (...) Cele mai solicitate servicii au fost cele de transport, mâncare şi de distribuţie a hainelor, jucăriilor şi dulciurilor. Serviciile psiho-sociale sunt oferite mai degrabă pe termen lung în Bucureşti, Galaţi şi, parţial, în Tulcea", a afirmat preşedintele Novacovici.



El a mai spus că toate Blue Dot-urile din România fac planuri pentru a acoperi cu resurse umane şi produse de strictă necesitate nevoile refugiaţilor pentru următoarea perioadă şi a specificat faptul că asociaţia pe care o reprezintă lucrează doar cu angajaţi.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



"Este nevoie de personal calificat, pregătit să intervină în asemenea situaţii şi care să fie sprijinit financiar să rămână în vamă. Lucrăm cu angajaţi, pentru că altfel nu putem avea sustenabilitate. Este nevoie de un plan de intervenţie pe termen lung, iar noi suntem pregătiţi pentru următorii cinci ani. Sperăm să nu fie nevoie de atât de multă implicare în vamă, dar pentru procesul de incluziune socială pentru copiii abandonaţi care vin din Ucraina în România avem planul făcut pentru următorii cinci ani", a menţionat preşedintele You Hub Association.



Printre produsele necesare, Andreeas Novacovici a enumerat apa, dulciurile, sucurile pentru copii, produsele de igienă şi laptele praf.



"Noi în momentul de faţă avem bugetele care să asigure toate produsele în cantitate mare pentru următoarele două luni. Vorbim de peste 2.000 de baxuri din acelaşi produs. Dar nu ştim cum e cu inflaţia, cât vor creşte preţurile, dacă se vor mai face livrările la timp", a menţionat Novacovici.



În ceea ce priveşte personalul, asociaţia pe care o conduce are nevoie de translatori, psiholog şi de asistenţi sociali.



"Avem nevoie de un psiholog, de un asistent social care să susţină activitatea constantă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială din Tulcea, pentru că ne aşteptăm la un număr foarte mare de copii care vor veni iarăşi neînsoţiţi, aşa cum au venit şi la început, sau persoane apatride care trebuie înregistrate, referite către serviciile specializate din România pentru oferirea cetăţeniei şi a serviciilor care decurg de acolo. Avem nevoie şi de vorbitori de limba rusă care să asigure permanenţă pe cele patru ture pe care le avem planificate. Salariul este foarte motivant şi asigură toate costurile", a mai spus Novacovici.



În contextul actual, asociaţia aşteaptă sprijin financiar.



"Lucrăm în sistem de donaţii în regim financiar pe care le folosim strict la consolidarea prezenţei noastre aici fie că vorbim de materiale, fie de personal care asigură permanenţa serviciilor oferite. În Bucureşti, în curând, vom deschide un centru pentru copiii refugiaţi proveniţi din sistemul de protecţie specială din Ucraina. Ei vor rămâne în România şi trebuie să se integreze în şcoală, în grupul de colegi din casele de copii, pentru că împart acelaşi spaţiu şi atunci considerăm că acolo trebuie să fie o intervenţie sustenabilă, realizată de specialiştii care cunosc domeniul şi etapele de incluziune socială", a declarat preşedintele You Hub Association.



Printre persoanele angajate de asociaţie se află şi ucraineni, unul dintre ei fiind Ivan Cosma, în vârstă de 65 de ani, din Ismail.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



"Am venit când a început războiul, în februarie, atunci când au început alarmele pe care soţia mea nu le putea suporta. Au dat două bombe la 5 kilometri de oraş şi au distrus atunci o unitate militară. Ne-am speriat şi am venit în România. Am fost voluntar în sala de sport din Isaccea, apoi am venit în vamă şi de două luni sunt angajat cu salariu la asociaţie. Acum, e mai uşor de când sunt angajat, dar asta şi pentru că vin mai puţini refugiaţi. Nu plecăm de aici, pentru că suntem mai aproape de casă", a afirmat Ivan Cosma.



Tulceanul Marian Dan, în vârstă de 37 de ani, este unul dintre voluntarii din Isaccea prezent în vamă încă din primele zile ale războiului din Ucraina.



Foto: (c) Luisiana Bîgea/AGERPRES



"Pe 1 martie am ajuns în Isaccea şi de atunci sunt aici. E greu, dar nu am putut să mai plec. În primele trei zile, nu am dormit deloc. Nici eu, nici prietenul meu, Ionuţ Dănilă. El a plecat. A venit doar temporar în România. (...) Am noroc că am jobul pe care-l am şi-mi permite să vin aici", a menţionat Marian Dan.



Bucătăria mobilă din imediata apropiere a vămii din Isaccea este în continuare deschisă atât pentru persoanele aflate în tranzit, cât şi pentru angajaţii instituţiilor cu abilităţi în vamă.



"Din 6 martie suntem aici. Rezistăm tot mai greu. Am avut o colaborare foarte bună cu World Center Kitchen care ne-a sprijinit masiv patru luni. Apoi, ne-am descurcat pe forţe proprii. Acum avem alături de noi un sponsor care donează prin Banca de alimente şi organizaţia Salvaţi Copiii România. Traficul pare să nu fie la fel de mare ca acum câteva luni, dar el continuă să existe. Avem aceleaşi porţii de mâncare ca în perioada migraţiei spre România. Acum, sensul e dinspre România. Gătim 1.400 - 1.500 de porţii pe zi", a declarat şeful bucătăriei mobile din Isaccea, Denis Stamatescu.



El a amintit că statul român nu decontează mâncarea caldă oferită în vamă.



"E imposibil ca într-o ţară civilizată, membră a UE, să nu existe niciun ajutor efectiv în ceea ce priveşte oferirea de hrană, deşi ne pavoazăm televiziunile că statul face şi drege. Nu avem niciun act normativ prin care să solicităm ajutor în oferirea de hrană celor care au nevoie", a mai spus Stamatescu.



De câteva luni, toate organizaţiile care aveau corturi în imediata apropiere a trecerii Dunării cu bacul au fost obligate să elibereze spaţiile, societatea care administrează terenul solicitându-le plata unei chirii.



"Observăm o nevoie uriaşă de bani pe care această companie vrea să-i obţină de la noi, de la cei care oferă ajutor umanitar, de la voluntari, angajaţi, de la organizaţiile internaţionale care au venit aici cu tot sufletul să ajute şi s-au văzut în situaţia de a plăti chirie de 10 euro pe metru pătrat, pe zi, ofertă care s-a transformat în 10 euro pe metru pătrat, pe lună, în urma unor presiuni politice de la nivelul Ministerului Transporturilor. (...) Sperăm să ne mutăm pe terenul Primăriei Isaccea şi în felul acesta ne vom putea asigura intervenţia pe termen lung, fără să mai fim mutaţi de colo colo, din motive care ţin fie de ordin politic, fie de ordin financiar", a precizat preşedintele You Hub Association, Andreeas Novacovici.



Înfiinţată în anul 2017 de trei tineri cu experienţe de instituţionalizare, You Hub Association are drept obiectiv sprijinirea copiilor şi tinerilor care cresc în centrele sociale pentru o viaţă independentă. În Isaccea, asociaţia are un punct care funcţionează din data de 5 martie.



În vârstă de 28 de ani, născut în Timişoara, Andreeas Novacovici a crescut în patru instituţii de protecţie a copilului. Ca adult, a contribuit la modificarea a două legi şi patru ordine de ministru în domeniul protecţiei copilului, iar în momentul de faţă lucrează la un standard de intervenţie umanitară pentru copiii apatrizi şi cei proveniţi din sistemul de protecţie socială.