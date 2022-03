Astra Călători Arad consideră ilegală organizarea licitaţiei separate pentru al doilea lot de tramvaie la Galaţi

Conducerea Astra Călători Arad consideră ilegală organizarea unei licitaţii separate pentru achiziţia unui al doilea lot de tramvaie pentru oraşul Galaţi, în condiţiile în care fabrica din Arad a câştigat licitaţia iniţială ce prevedea livrarea tuturor garniturilor din ambele loturi, potrivit Agerpres.

"Am câştigat o licitaţie într-un oraş din România pentru 18 tramvaie, am încheiat primul contract subsecvent, pe care l-am şi realizat, iar pentru al doilea contract subsecvent, adică pentru diferenţă, am fost înştiinţaţi că Ministerul Dezvoltării ne-a tăiat fondurile. Dar, în acelaşi timp, am aflat că Ministerul Dezvoltării a făcut o licitaţie separată, cu toate că legea interzice să liciteze ceea ce a licitat o dată, şi că cele 10 tramvaie pe care urma să le fabricăm în al doilea contract le vor face ei în cadru centralizat", a declarat, luni, preşedintele Grupului de firme Astra, Valer Blidar.

El a adăugat că la licitaţia "separată" de la Galaţi câştigător este o firmă străină care a cerut un preţ mult mai mare pentru fiecare tramvai livrat faţă de oferta arădenilor.

"Are un preţ mai mare decât noi cu 1.100.000 lei pe tramvai, faţă de preţul nostru de la Galaţi. Deci renunţă la varianta noastră (Ministerul Dezvoltării- n.r.), unde preţul era mai mic cu 1.100.000 lei şi încheie un contract cu altă firmă la care preţul la 10 tramvaie este cu 11 milioane de lei în plus", a mai spus Blidar, în cadrul unei conferinţe de presă.

Primăria Galaţi informa, în 1 noiembrie 2021, că a recepţionat patru tramvaie noi produse de compania arădeană, dintr-un lot de opt tramvaie achiziţionate cu fonduri europene, valoarea contractului de achiziţie fiind de 44.680.000 de lei. Municipalitatea gălăţeană anunţa la acel moment că a mai depus, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării, o cerere de finanţare europeană pentru achiziţia a altor 10 tramvaie noi, valoarea acestui proiect fiind de peste 80 de milioane de lei, iar procedura de licitaţie era în derulare.