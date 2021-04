AstraZeneca este eficient, dar americanii nu au nevoie de el, declară Anthony Fauci

Anthony Fauci a declarat că vaccinul anti-Covid produs de AstraZeneca este eficace, dar datele legate de siguranță trebuie corectate. Serul ar putea să nu fie necesar pentru americani, din cauza aprovizionării cu alte vaccinuri. „Cred că vaccinul AstraZeneca, din punct de vedere al eficacității, este un vaccin bun și dacă problema siguranței este corectata în Uniunea Europeană… eficacitatea acestui vaccin este, într-adevăr, destul de bună”, a declarat el pentru BBC.

„Nu este clar dacă vom folosi AstraZeneca, dar se pare că nu vom avea nevoie de el. Este posibil ca, având în vedere oferta pe care o avem de la alte companii, să nu fie nevoie să folosim un vaccin AstraZeneca”.

Pe măsură ce Statele Unite își relaxează restricțiile Covid-19, Fauci spune că se crează o „situație cu adevărat riscantă” atunci când barurile și restaurantele se redeschid, în condițiile în care nu se impune utilizarea măștilor, scrie smartradio.ro.

El subliniază că vaccinurile vor reduce „o adevărată explozie a cazurilor”, dar nu vor opri o creștere moderată a lor. „Nu este momentul să declarăm prematur victoria”, a spus el.

AstraZeneca, supus investigațiilor în Europa

Vaccinul AstraZeneca este investigat de autoritățile de reglementare europene cu privire la îngrijorările legate de formarea cheagurilor de sânge. Nu a fost încă aprobat în Statele Unite.

Autoritățile de reglementare europene au găsit posibile legături între serul AstraZeneca și cheagurile de sânge, dar au reafirmat importanța vaccinării.

Oficialii din Marea Britanie, unde vaccinul a fost aprobat pentru prima dată, au recomandat ca celor cu vârsta sub 30 de ani să li se ofere o alternativă.

