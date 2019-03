AT&T Inc îşi restructurează operaţiunile WarnerMedia: Decizia are loc în pragul unei confruntări cu rivalii Netflix și Disney

Gigantul american AT&T Inc a decis să îşi restructureze operaţiunile WarnerMedia, potrivit unui comunicat intern trimis luni angajaţilor şi consultat de Reuters, în avanpremiera unei bătălii pe segmentul de streaming video cu rivalii Netflix şi Disney, potrivit agerpres.ro.

În prezent, companiile tradiţionale de media încearcă să ajungă din urmă Netflix, care a ajuns la o bază de 150 de milioane de abonaţi la serviciile sale de video streaming graţie investiţiilor sale în filme.

În replică, AT&T (care a preluat anul trecut grupul american de media Time Warner) intenţionează să lanseze la finele acestui an o primă versiune a serviciului de streaming video HBO pe bază de abonament. De asemenea, grupul Walt Disney Co., care a plătit 71 de miliarde de dolari pentru a prelua activele de film şi televiziune ale Twenty-First Century Fox Inc, va lansa şi el propriu său serviciu de streaming Disney+ până la finele acestui an.

"Într-un moment în care trebuie să ne redirecţionăm investiţiile pentru a dezvolta mai mult conţinut pentru diferite audienţe de pe noile platforme, nu putem susţine un model în care investim mai mult decât este necesar pentru aspectele administrative ale afacerilor noastre. Pur şi simplu, prioritatea noastră este să direcţionăm resursele spre dezvoltarea de produs şi inovare", a declarat directorul general de la WarnerMedia, John Stankey.

Printre modificările care vor fi făcute va fi numirea lui Robert Greenblatt, fost director la NBCUniversal, în postul de preşedinte al WarnerMedia Entertainment, divizia care va include canalele HBO, TNT, TBS, truTV şi viitorul serviciu de video streaming. Jeff Zucker va deveni preşedinte al diviziei WarnerMedia news and sports, care va include CNN, Turner Sports, Bleacher Report şi canalele regionale de sport. Kevin Tsujihara va continua să conducă studiourile de televiziune şi film Warner Bros Hollywood dar va avea de gestionat şi două noi afaceri, Global Kids şi Young Adults, care vor combina programele pentru copii din cadrul întregului grup, inclusiv Cartoon Network, Adult Swim şi Boomerang.

The Wall Street Journal susţine că această reorganizare ar urma să includă şi restructurări de personal şi reduceri de costuri. Zilele trecute doi directori de la WarnerMedia şi-au anunţat demisia, Richard Plepler, directorul HBO şi David Levy, preşedintele Turner Broadcasting.

Anul trecut, grupul american de media Time Warner, principalul acţionar de la Central European Media Enterprises (CME), proprietarul ProTV, a fost cumpărat de gigantul de telefonie AT&T.