Atac armat asupra unei biserici catolice din Istanbul, chiar în timpul slujbei/ Video

Doi „atacatori mascați” au atacat biserica Santa Maria din cartierul Sariyer duminică, în jurul orei 11.40, au declarat oficialii turci.

Televiziunea turcă T24 a confirmat informațiile potrivit cărora o persoană a murit după ce a fost împușcată în cap în timpul atacului.

De asemenea, au relatat că atacatorii au scăpat, iar alte persoane aflate în biserică s-au aruncat la pământ pentru a se proteja. Nu au fost confirmate alte victime.

Nu este clar care a fost motivul atacului și dacă acesta are legătură cu vreun grup.

O anchetă a fost deschisă, iar autoritățile lucrează pentru a-i captura pe cei doi implicați, a anunțat ministrul de interne al Turciei, Ali Yerlikaya.

Acesta a declarat pe X: „A fost inițiată o anchetă pe scară largă în acest caz și s-au depus eforturi pentru a-i prinde pe atacatori. Condamnăm cu fermitate acest atac josnic”.

Ekrem Imamoglu, primarul orașului Istanbul, a declarat de asemenea: „Nu le vom permite niciodată celor care încearcă să ne distrugă unitatea și pacea atacând locurile religioase ale orașului nostru”.

Împușcăturile au loc la aproape patru luni de la un atentat sinucigaș cu bombă în fața unei clădiri guvernamentale din capitala turcă Ankara.

În noiembrie 2022, șase persoane au murit într-o explozie pe Istiklal Caddesi, una dintre cele mai populare străzi din Istanbul și un punct de atracție turistică.

Turcia a suferit, de asemenea, o serie de atentate mortale cu bombă între 2015 și 2017, comise de Statul Islamic și de grupări kurde în afara legii.

