Atac cibernetic asupra Rompetrol - Hackerii KillNet au revendicat acțiunea

Grupul KMG International, care operează în România mai multe business-uri sub brandul Rompetrol, a anunţat, marţi seară, că în cursul zilei de luni serviciul Fill & Go Manager a înregistrat o serie de disfuncţionalităţi tehnice, pe fondul unui atac cibernetic de tip DDoS care a afectat acccesul extern pe platforma companiei Rompetrol Downstream. Sistemele vizate de atacul cibernetic - al doilea din acest an - au fost restaurate.

"În cursul zilei de ieri, serviciul Fill & Go Manager a înregistrat o serie de disfuncţionalităţi tehnice, pe fondul unui atac cibernetic de tip DDoS (Distributed Denial-of-Service) care a afectat acccesul extern pe platforma companiei Rompetrol Downstream. Toate sistemele vizate de atac au fost restaurate în cursul serii şi s-au luat măsuri suplimentare pentru securizarea şi protejarea accesului din partea clienţilor pe platforma Fill&Go. Menţionăm că nu s-au înregistrat pierderi de informaţii şi nu au fost afectate datele privind conturile clienţilor (informaţii confidenţiale, limite de alimentare, plăţi, etc)”, se arată într-un comunicat dat publicităţii, marţi seară, de Departamentul de Comunicare şi Relatii Publice al Grupului KMG International.

Anul acesta, compania Rompetrol s-a mai confruntat cu un atac cibernetic, în 7 martie, atunci fiind vorba despre un atac complex de tip malware – ransomware. La acel moment, compania a decis, pentru protejarea datelor, sistarea temporară a site-urilor şi inclusiv, pentru o scurtă perioadă de timp, a serviciului Fill&Go, atât pentru flote, cât şi pentru persoanele fizice.

"În linie cu priorităţile de business, Rompetrol şi-a restaurat treptat prezenţa în mediul online, prioritare fiind platformele digitale utilizate de clienţi, iar site-urile corporative urmând a fi publicate în cursul acestei săptămâni. În momentul atacului cybernetic de ieri, aceste site-uri nu erau publice şi nu puteau fi accesate/afectate. (...) Anumite activităţi operaţionale ale Grupului KMG International nu au fost afectate de aceste atacuri cibernetice. Activităţile de producţie din rafinăriile Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti au fost temporar oprite pentru desfăşurarea lucrărilor de revizie, iar depozitele şi benzinăriile Rompetrol din România, Bulgaria, Georgia şi Republica Moldova şi-au continuat activităţile de bază – transportul şi distribuţia de produse petroliere”, precizează comunicatul KMG International.

Începând cu data de 29 aprilie, o serie de atacuri informatice de tip DDoS - Distributed Denial of Service a afectat multiple site-uri web care aparţin unor instituţii publice şi organizaţii private din România. Atacurile au fost revendicate de o grupare intitulată ‘KillNet’, de origine rusă, iar activitatea acestora ar fi promovată pe diferite canale de comunicare, fiind motivate de contextul conflictului militar Rusia - Ucraina.