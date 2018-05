Atac FĂRĂ PRECDENT la adresa lui Mugur Isărescu: Lucian Isar explică de ce trebuie DEMIS

Economistul Lucian Isar susține actualul guvernator al BNR, Mugur Isărescu, trebuie să plece din funcție înainte de finalizarea mandatului. El arată că precedenta numire în funcție a lui Isărescu s-a făcut înainte de termen și de aceea ar trebui să si plece mai rapid din funcție.

”De ce Isarescu trebuie inlocuit in 2018, inainte de termen?

1. Precedenta numire s-a realizat inainte de scadenta mandatului. In iunie 2014, cand Isarescu s-a pensionat si a incasat prima de pensionare, acesta a negociat sa fie numit inainte de termen cu majoritatea PSD Ponta, un gen de PSD Iliescu daca ne uitam doar la propunerea de Comisar European. Alegerile prezidentiale erau un risc pentru Isarescu si a fost prudent.

2. Romania trebuie sa evite o criza produsa de Isarescu asa cum a facut in 2008-2009, 1997, 1999 etc. Isarescu a inceput deja sa franeze brutal o economie cu dezechilibre create fix de politica monetara si de credit.

Perpetuarea la conducerea BNR prin inducerea de crize in Romania este un fel de semnatura a lui Isarescu.

Cateva exemple:

In 2008 desi economia crestea, cu 5% in urmatorii 10 ani pentru a il cita pe Manole Isarescu, franarea brusca a provocat intrarea in criza. Minus 7,1% in 2009 dupa plus 8 in 2008. Franarea a fost produsa prin cresterea simultana a dobanzilor si cursului si prin blocarea creditarii si a dobanzilor prin norme BNR pe 4 noiembrie 2008. In 2009 Isarescu a fost renumit in plina criza cu sustinerea lui Băsescu dar cu sprijinul PSD.

Pe 31 iulie 1999 chiar in anul expirarii mandatului de guvernator BNR, banca supravegheta de Isarescu, Bancorex, a pierdut licenta bancara. Isarescu a intrat in concediu fix in ziua deciziei privind Bancorex. Statul recapitalizase Bancorex cu 2 ani mai devreme cu 600 milioane de dolari iar urma inchiderii a trebuit sa mai puna 1,5 miliarde de dolari adica circa 4,5% din PIB. Costul gaurii supravegheate de Isarescu de la Bancorex a fost acoperit printr-o taxa pe benzina platita de cetateni mai mult de 10 ani.

Ca paranteza in Bulgaria in 2007 Guvernatorul a sarit din schema dupa ce banca similara Bancorex a falimentat.

In 1997 pe baza aceluiasi set de impresii pentru care a fost schimbat Magureanu de la sefia SRI, Isarescu a aflat ca va fi schimbat de Presedintele Constantinescu. Atunci cursul de schimb dolar leu a sarit de la 7 mii la 14 mii pentru a cobora dupa acord peste doar 2 zile la 9 mii. Suma vanduta in piata pentru a misca cursul a fost de 22 milioane de dolari, minora si dovada a manipularii cursului de catre Isarescu.

3. Pentru ca este nevoie de audit formal inclusiv pe rezerva de aur a Romaniei ceea ce nu se poate face cu Isarescu facand presiuni de pe pozitia de Guvernator BNR.

4. Pentru ca aderarea la Euro macar simultan cu Bulgaria nu se poate face de catre Romania cu contre interne. Singurele 2 criterii explodate sunt cele aflate sub controlul lui Isarescu si anume inflatia si dobanda.

Degeaba exista in final acord politic daca Isarescu blocheaza prin metode specifice demersul prin nerealizarea criteriilor de convergenta nominala.

5. Pentru a permite intrarea de noi investorori in piata bancara din Romania, investitori care nu sunt dispusi sa intre prin a o angaja pe Lacramioara pentru licenta, a intra intr-o schema cu apartamente, a cotiza la cadouri nedeclarate sau declarandu-se mari bautori de un anume vin.

6. Pentru ca este nevoie de o perioada de tranzitie ca sa nu avem o surpriza ca dupa o lipsa indelungata de control asemeni unor cazuri gen Madoff.

Auditul independent e bun si evitarea controalelor timp indelungat naste suspiciuni.

7. Pentru ca familia extinsa angajata la BNR trebuie sa aiba o perioada de tranzitie spre mediul privat chiar daca asta inseamna lucrari in podgorie.

8. Pentru ca bugetul de stat poate sta in limita de deficit de 3% daca veniturile din administrarea rezervei de aur sunt impozitate.

9. Pentru ca Parlamentul Romaniei a experimentat deja procedural in cazul eliminarii lui Mishu Negritoiu de la ASF pe fondul scandalului cresterii RCA.

Isarescu trebuie sa plece dupa un audit si pe motive de incompetenta.

Nu vorbim doar de aur, banci falimentare ci de ratarea singurului obiectiv stabilitatea preturilor in 12 din 15 ani (bonusul de perfomanta devine irelevant la atata incompetenta).”, arată Lucian Isar, pe pagina personală de Facebook.