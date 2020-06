Atac incendiar al lui Lucescu la Negoiţă - Dinamo a intrat pe mâna unor oameni ce şi-au bătut joc iar Negoiţă a fost inconştient crezând că poate prelua echipa

Mircea Lucescu, fost jucător şi antrenor la Dinamo, a declarat, luni, că omul de afaceri Ionuţ Negoiţă a fost inconştient când a preluat clubul din Şoseaua Ştefan cel Mare, potirvit news.ro.

"Mă doare foarte tare (n.r. - sufletul). Dar (n.r. - clubul) a intrat pe mâna unor oameni care şi-au bătut joc pur şi simplu de această echipă, de istoria ei, de tradiţia ei, de tot şi era normal să ajungă într-o astfel de situaţie. E foarte greu pentru oricine ar încerca să preia această echipă, pentru că, până la urmă, finalul va fi cel care va decide dacă cel care a preluat echipa a făcut bine sau nu. Nu se ştie în situaţia asta, este o situaţie grea. Pe această echipă o ţine speranţa suporterilor, dar la un moment dat şi asta se va duce. În situaţia aceasta rămâne pasiunea, ori pasiunea acestor suporteri este extraordinară. Sunt convins că chiar dacă vor trece printr-un moment mai greu decât acesta, ei vor fi alături de această echipă. Echipa Dinamo trebuie să renască, este important pentru fotbalul românesc.

Ar trebui să apeleze mai mult la oameni legaţi de acest club, şi ca suporteri şi ca foşti angajaţi, pentru a susţine dacă nimeni nu se face prezent. Acum, în Bucureşti, există o singură echipă care are un viitor. Este Rapidul, care construieşte stadion. Echipa lui Becali, Steaua, nu are stadion, Dinamo nu are stadion. Stadionul care se construieşte la (Arcul de Triumf) am înţeles că federaţia de rugby îl vrea doar pentru ei. În condiţiile astea, fără un stadion nu poţi face performanţă, este imposibil. Un stadion propriu îţi aduce minimum 12-13 puncte anual, cu sprijinul suporterilor. Greşeala cea mai mare a fost aceea că, atunci când a existat posibilitatea construirii Stadionului Dinamo, s-au împotrivit prea mulţi. Justiţia ar trebui să intervină în multe alte situaţii în care oameni care nu avea nimic au devenit dintr-odată supermilionari pe proprietăţile altora, care au dispărut. Statul a cedat prea uşor ceea ce aparţinea tuturor.

Părerea mea, (n.r. - Negoiţă a fost) inconştient, atunci când s-a gândit că poate să preia o astfel de echipă. Nu şi-a făcut calculele aşa cum trebuie. S-a gândit probabil la imagine, a văzut că cei dinaintea lui au câştigat foarte mulţi bani, s-o fi gândit că este mai uşor să câştige în felul acesta şi s-a trezit în situaţia asta foarte grea, pentru că în orice domeniu de activitate ai nevoie de profesionişti, oameni care să ştie exact ceea ce trebuie să facă. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Rapid, când a venit un patron de restaurant să ia o echipă ca asta sau altul, un aventurier din Moldova. Nu se paoate aşa ceva. Cei care deţin trebuie să fie atenţi cui dau mai departe această responsabilitate de a avea un club, de a conduce un club. Eu le doresc foarte mult acestor băieţi (n.r. - suporterilor) să reuşească. Entuziasmul pe care îl au e molipsitor, cred eu, şi foarte mulţi s-au apropiat de această idee. Că se face astăzi, că se face la anul...

Cu cât trece timpul, oamenii aceştia sunt şi mai încăpăţânaţi în a reuşi lucrul acesta. La un moment dat, Negoiţă va trebui să se dea la o parte dacă nu găseşte o soluţie să ducă mai departe acest brand, pentru că ar fi o ruşine teribilă... Eu consider că în fotbal ruşinea cea mai mare nu este aceea de a retrograda o echipă sau de a nu obţine performanţă. Ruşinea cea mai mare e să ajungi la faliment. Când o echipă falimentează, aceasta este cea mai mare ruşine a unui preşedinte, a suporterilor acelei echipe că nu au ştiut să o ţină. Important este că băieţii ăştia fac tot ce este posibil să nu ducă echipa la faliment", a declarat Lucescu, la ProX.

Întrebat dacă FCSB ar trebui să revină în Ghencea, pe Stadionul Steaua, Lucescu a spus: "Mi s-ar părea absolut normal. Pentru mine FCSB e Steaua. Sigur, trebuie să ajungă la o relaţie diferită de cea care există în momentul de faţă, Becali şi clubul armatei. Până la urmă, pentru cine s-a construit stadionul ăla? Ce se va întâmpla cu acel stadion? Oricum, o echipă ajunsă în prima ligă nu poate fi ţinută de un minister, tot trebuie să treacă la un particular sau la un acţionariat popular, cum se încearcă la Dinamo."

Echipa Dinamo ocupă în prezent locul 7, penultimul, retrogradabil, în play-out-ul Ligii I.