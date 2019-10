Atac MAFIOT? Mașina fostului șef adjunct al IPJ Arad a ars ca o torță după ce polițistul a primit mai multe amenințări

Incident suspect la Arad. Mașina fostului șef adjunct al IPJ a luat foc și a ars ca o torță. Polițistul susține că primise în repetate rânduri amenințări și suspectează că la mijloc ar fi vorba de o reglare de conturi.

Experții ISU susțin însă că mașina ar fi luat foc din cauza unei defecțiuni la sistemul electric.

"Incendiul a fost anunțat pe SNAU 112 şi preluat în Dispeceratul colocat ISU/SAJ la ora 20.46. La ora 20.47, a fost alarmat Detașamentul de Pompieri Arad si S. V. S. U Sântana care are in dotare autospeciala de stingere. La ora 20.54 SVSU Sântana a ajuns la locul incendiului si l-a localizat in aproximativ 2 minute fiind stins in aproximativ 10 minute. In acel moment autospeciala de intervenție a Detașamentului de Pompieri Arad a fost "intoarsa la baza", fără a ajunge la locul intervenției, situația de urgență fiind eliminata. In conformitate cu prevederile legale Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgenta au dreptul de a stabilii "cauza probabila de incendiu" sau la intocmirea raportului de intervenție să precizeze "cauza in curs de stabilire" iar ISU Arad să stabilească o comisie de cercetare a cauzei de incendiu. In speța de față SVSU Sântana a stabilit cauza probabila de incendiu. Sursa de aprindere: scurtcircuit electric. Mijloace care puteau produce aprinderea: acumulator, baterie. Primul material care a ars: mase plastice(articole de mase plastice, izolatie cabluri). Imprejurare determinanta: masini, utilaje sau alte aparate ori consumatori electrici cu defectiuni", precizează pompierii, conform Observator TV.