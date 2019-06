Atac terorist asupra unui aeroport din Arabia Saudită - 22 de victime (VIDEO)

Un mort şi 21 de persoane au fost rănite într-un atac lansat de rebelii hutti asupra aeroportului civil Abha din sudul Arabiei Saudite, a anunţat duminică coaliția condusă de saudiţi, care se luptă cu gruparea din Yemen, potrivit Reuters.

Anterior, gruparea rebelă hutti din Yemen a transmis că a vizat aeroporturile din Abha și Jizan din sudul Arabiei Saudite cu mai multe atacuri cu drone, a informat televiziunea Al-Masirah, care aparţine rebelilor.

Rebelii hutti, sprijiniţi de Iran, au intensificat atacurile cu rachete și drone asupra orașelor din Arabia Saudită în ultima lună.

Ca răspuns, coaliția militară condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva hutti din Yemen, a vizat unităţile militare ale grupării din apropierea capitalei Sanaa și a portului Hodeidah.

Tradiții și obiceiuri de Sânziene - Ce NU ai voie să faci astăzi

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie și Statele Unite, într-o declarație comună publicată duminică de către ambasada saudită de la Washington, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la escaladarea atacurilor rebelilor hutti - fără a menționa cele mai recente atacuri cu drone.

Aceştia și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la "pericolele pe care activitățile destabilizatoare iraniene le aduce asupra păcii și securității, atât în ​​Yemen, cât și în regiunea extinsă, citând atacurile asupra petrolierelor din apele Golfului.

Teheranul a negat implicarea în atacurile asupra acelor petroliere, pentru care nimeni nu și-a asumat responsabilitatea.

"Un atac terorist al miliției hutti susținută de Iran a vizat aeroportul din Abha, ucigând un rezident sirian și rănirea a 21 de civili", a transmis coaliția într-o declarație făcută de televiziunea de stat din Arabia Saudită.

Al Arabiya TV a informat că probabil o dronă a lovit parcarea de pe aeroportul Abha, aflat la aproximativ 200 km nord de granița cu Yemenul, și deservește căile aeriene interne și regionale.

Televiziunea de stat din Arabia Saudită a transmsi că zborurile au fost reluate pe aeroport, unde operațiunile funcționa în mod normal.

For the second time in less than two weeks, #Houthi militants supported by #Iran have used the Somar cruise missile against civilian targets in #SaudiArabia.#NoDeal4TerroristRegime #IRGCTerrorists pic.twitter.com/DxV97r9ZKh